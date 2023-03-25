Прогноз на бой Димитр Айви (США) — Чарльтон Минус (США) 25-го марта

«Димитр Айви (США)» – «Чарльтон Минус (США)». 25.03.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 25.03.2023 должен состояться бой Димитр Айви (США) — Чарльтон Минус (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 02:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Димитр Айви (США) и Чарльтон Минус (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 02:00 по московскому времени Димитр Айви (США) и Чарльтон Минус (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 25.03.2023, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Димитр Айви (США) и Чарльтон Минус (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Димитр Айви (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Димитр Айви (США) — Чарльтон Минус (США):

победа Димитр Айви (США) – 0, ничья – 0, победа Чарльтон Минус (США) – 0

Прогноз на матч Димитр Айви (США) – Чарльтон Минус (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 25.03.2023 :

Так как Димитр Айви (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Чарльтон Минус (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Димитр Айви (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Димитр Айви (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Димитр Айви (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Димитр Айви (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Димитр Айви (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Чарльтон Минус (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Чарльтон Минус (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Чарльтон Минус (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Чарльтон Минус (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Чарльтон Минус (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Димитр Айви (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Димитр Айви (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Димитр Айви (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Димитр Айви (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Димитр Айви (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Димитр Айви (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Чарльтон Минус (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Чарльтон Минус (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Чарльтон Минус (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Чарльтон Минус (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Чарльтон Минус (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Чарльтон Минус (США) должен задуматься о своей обороне.

Димитр Айви (США) – Чарльтон Минус (США) 25.03.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Димитр Айви (США) и Чарльтон Минус (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Димитр Айви (США) и Чарльтон Минус (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Димитр Айви (США) и Чарльтон Минус (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Димитр Айви (США) и Чарльтон Минус (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Димитр Айви (США) и Чарльтон Минус (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Димитр Айви (США) легко справится с таким соперником, как Чарльтон Минус (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

На чемпионский бой Димитр Айви (США) — Чарльтон Минус (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Чарльтон Минус (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Димитр Айви (США)

Как бы Димитр Айви (США) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Димитр Айви (США) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Димитр Айви (США) дрался на ринге только с представителями своей страны. Димитр Айви (США) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Димитр Айви (США) совершенно не работает над собственной защитой.

Чарльтон Минус (США)

В данный момент Чарльтон Минус (США) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Чарльтон Минус (США) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Чарльтон Минус (США) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Чарльтон Минус (США) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Димитр Айви (США) — Чарльтон Минус (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 25.03.2023

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Димитр Айви (США) — Чарльтон Минус (США) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Димитр Айви (США) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Димитр Айви (США) легко справится с таким соперником, как Чарльтон Минус (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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