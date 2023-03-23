Прогноз на бой Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) — Самуэль Билен (Бел) 24 марта

«Йод-Икью ПК Саенчай (Таи)» – «Самуэль Билен (Бел)». 24.03.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 24-го марта состоится интересный поединок Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) — Самуэль Билен (Бел), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 15:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) обладает несколькими чемпионскими титулами и 24-го марта предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Самуэль Билен (Бел), так что вряд ли в 15:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) — Самуэль Билен (Бел):

победа Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) – 0, ничья – 0, победа Самуэль Билен (Бел) – 0

Прогноз на матч Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) – Самуэль Билен (Бел) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24-го марта :

Из-за того, что все ставят на то, что Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Самуэль Билен (Бел) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Самуэль Билен (Бел) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Самуэль Билен (Бел) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Самуэль Билен (Бел) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Самуэль Билен (Бел) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Самуэль Билен (Бел) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) валится с ног. К тому же, Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Самуэль Билен (Бел) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Самуэль Билен (Бел) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Самуэль Билен (Бел) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Самуэль Билен (Бел) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) – Самуэль Билен (Бел) 24.03.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) и Самуэль Билен (Бел) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) и Самуэль Билен (Бел). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) и Самуэль Билен (Бел) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) и Самуэль Билен (Бел) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) — Самуэль Билен (Бел) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) — Самуэль Билен (Бел) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Самуэль Билен (Бел).

Йод-Икью ПК Саенчай (Таи)

Так как Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Самуэль Билен (Бел)

В своей карьере Самуэль Билен (Бел) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Самуэль Билен (Бел) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Самуэль Билен (Бел) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Самуэль Билен (Бел) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) — Самуэль Билен (Бел). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24-го марта

Так как Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Самуэль Билен (Бел).

Статистика и личные встречи

На титульный бой Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) — Самуэль Билен (Бел) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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