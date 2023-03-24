Прогноз на бой Гамзат Хирамагомедов (Рос) — Даурен Ермеков (Каз) 25-го марта 2023 года

«Гамзат Хирамагомедов (Рос)» – «Даурен Ермеков (Каз)». 25.03.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Гамзат Хирамагомедов (Рос) проведет 25.03.2023, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Даурен Ермеков (Каз). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 21:20 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 25.03.2023 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Гамзат Хирамагомедов (Рос) — Даурен Ермеков (Каз). Это будет продолжаться вплоть до 21:20 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гамзат Хирамагомедов (Рос) — Даурен Ермеков (Каз):

победа Гамзат Хирамагомедов (Рос) – 2.558, ничья – 50, победа Даурен Ермеков (Каз) – 1.51

Прогноз на матч Гамзат Хирамагомедов (Рос) – Даурен Ермеков (Каз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 25.03.2023 :

Так как Гамзат Хирамагомедов (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 2.558. В то же время Даурен Ермеков (Каз) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 1.51.

История личных встреч

Гамзат Хирамагомедов (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Гамзат Хирамагомедов (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Гамзат Хирамагомедов (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Гамзат Хирамагомедов (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Гамзат Хирамагомедов (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Гамзат Хирамагомедов (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Гамзат Хирамагомедов (Рос) может и не устоять на ногах.

Даурен Ермеков (Каз) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Даурен Ермеков (Каз) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Даурен Ермеков (Каз), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Даурен Ермеков (Каз) должен быть в хорошей физической форме. Даурен Ермеков (Каз) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Гамзат Хирамагомедов (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Гамзат Хирамагомедов (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Гамзат Хирамагомедов (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Гамзат Хирамагомедов (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Гамзат Хирамагомедов (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Даурен Ермеков (Каз) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Даурен Ермеков (Каз) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Даурен Ермеков (Каз) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Даурен Ермеков (Каз) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Даурен Ермеков (Каз) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Гамзат Хирамагомедов (Рос) – Даурен Ермеков (Каз) 25.03.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Гамзат Хирамагомедов (Рос) и Даурен Ермеков (Каз), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Гамзат Хирамагомедов (Рос) и Даурен Ермеков (Каз) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Гамзат Хирамагомедов (Рос) и Даурен Ермеков (Каз) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Гамзат Хирамагомедов (Рос) и Даурен Ермеков (Каз) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Гамзат Хирамагомедов (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Даурен Ермеков (Каз) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Гамзат Хирамагомедов (Рос).

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Гамзат Хирамагомедов (Рос) — Даурен Ермеков (Каз) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Даурен Ермеков (Каз).

Гамзат Хирамагомедов (Рос)

На самом деле Гамзат Хирамагомедов (Рос) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Гамзат Хирамагомедов (Рос) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Гамзат Хирамагомедов (Рос) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Гамзат Хирамагомедов (Рос) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Гамзат Хирамагомедов (Рос) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Даурен Ермеков (Каз)

Уже несколько лет Даурен Ермеков (Каз) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Даурен Ермеков (Каз) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Даурен Ермеков (Каз) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Гамзат Хирамагомедов (Рос) — Даурен Ермеков (Каз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 25.03.2023

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Гамзат Хирамагомедов (Рос) — Даурен Ермеков (Каз) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Гамзат Хирамагомедов (Рос) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

В этом бою Гамзат Хирамагомедов (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Даурен Ермеков (Каз) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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