Прогноз на бой Юсаки Накамура (Япо) — Мехман Маммедов (Азе) 01 апреля

«Юсаки Накамура (Япо)» – «Мехман Маммедов (Азе)». 01.04.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 01.04.2023 состоится интересный поединок Юсаки Накамура (Япо) — Мехман Маммедов (Азе), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 07:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 07:00 по московскому времени Юсаки Накамура (Япо) и Мехман Маммедов (Азе) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 01.04.2023, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Юсаки Накамура (Япо) и Мехман Маммедов (Азе) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Юсаки Накамура (Япо).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Юсаки Накамура (Япо) — Мехман Маммедов (Азе):

победа Юсаки Накамура (Япо) – 0, ничья – 0, победа Мехман Маммедов (Азе) – 0

Прогноз на матч Юсаки Накамура (Япо) – Мехман Маммедов (Азе) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 01.04.2023 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Юсаки Накамура (Япо) не очень выгодно, а вот Мехман Маммедов (Азе) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Юсаки Накамура (Япо) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Юсаки Накамура (Япо) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Юсаки Накамура (Япо) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Юсаки Накамура (Япо) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Юсаки Накамура (Япо) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Юсаки Накамура (Япо) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Юсаки Накамура (Япо) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Мехман Маммедов (Азе) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Мехман Маммедов (Азе) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Мехман Маммедов (Азе) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Мехман Маммедов (Азе) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Мехман Маммедов (Азе) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Юсаки Накамура (Япо) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Юсаки Накамура (Япо) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Юсаки Накамура (Япо) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Юсаки Накамура (Япо) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Юсаки Накамура (Япо) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Юсаки Накамура (Япо) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Мехман Маммедов (Азе) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Мехман Маммедов (Азе) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Мехман Маммедов (Азе) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Мехман Маммедов (Азе) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Юсаки Накамура (Япо) – Мехман Маммедов (Азе) 01.04.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Юсаки Накамура (Япо) и Мехман Маммедов (Азе). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Юсаки Накамура (Япо) и Мехман Маммедов (Азе) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Юсаки Накамура (Япо) и Мехман Маммедов (Азе) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Юсаки Накамура (Япо) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Мехман Маммедов (Азе) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Юсаки Накамура (Япо) является очевидным фаворитом, ведь Мехман Маммедов (Азе) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Юсаки Накамура (Япо) — Мехман Маммедов (Азе) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Мехман Маммедов (Азе).

Юсаки Накамура (Япо)

На самом деле Юсаки Накамура (Япо) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Юсаки Накамура (Япо) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Юсаки Накамура (Япо) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Юсаки Накамура (Япо) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Юсаки Накамура (Япо) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Мехман Маммедов (Азе)

Последний раз Мехман Маммедов (Азе) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Мехман Маммедов (Азе) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Мехман Маммедов (Азе) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Мехман Маммедов (Азе) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Мехман Маммедов (Азе)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Мехман Маммедов (Азе) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Юсаки Накамура (Япо) — Мехман Маммедов (Азе). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 01.04.2023

Так как Юсаки Накамура (Япо) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Мехман Маммедов (Азе).

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Юсаки Накамура (Япо) и Мехман Маммедов (Азе), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Юсаки Накамура (Япо) выиграет бой.

http://rockaluga.ru/cat2-904432-prognoz-na-match-kasiva-reysol-urava-red-daymonds-31-03-23/