Прогноз на бой Крейг Ричардс (Вел) — Ричардс Болотникс (Лат) 01 апреля

«Крейг Ричардс (Вел)» – «Ричардс Болотникс (Лат)». 01.04.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Крейг Ричардс (Вел) — Ричардс Болотникс (Лат) на 01-го апреля 2023 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Крейг Ричардс (Вел) и Ричардс Болотникс (Лат) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 22:00.

Стало известно, что именно 01-го апреля 2023 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Крейг Ричардс (Вел) — Ричардс Болотникс (Лат). По Москве начало данного поединка будет в 22:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Крейг Ричардс (Вел) — Ричардс Болотникс (Лат):

победа Крейг Ричардс (Вел) – 0, ничья – 0, победа Ричардс Болотникс (Лат) – 0

Прогноз на матч Крейг Ричардс (Вел) – Ричардс Болотникс (Лат) Бои, титульный бой, 01-го апреля 2023 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Крейг Ричардс (Вел) станет победителем боя. Если выиграет Ричардс Болотникс (Лат), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Крейг Ричардс (Вел) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Крейг Ричардс (Вел) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Крейг Ричардс (Вел) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Крейг Ричардс (Вел) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Ричардс Болотникс (Лат) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Ричардс Болотникс (Лат) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Ричардс Болотникс (Лат) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Ричардс Болотникс (Лат) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Ричардс Болотникс (Лат) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Крейг Ричардс (Вел) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Крейг Ричардс (Вел) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Крейг Ричардс (Вел) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Крейг Ричардс (Вел) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Крейг Ричардс (Вел) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Ричардс Болотникс (Лат) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Ричардс Болотникс (Лат) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Ричардс Болотникс (Лат) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Ричардс Болотникс (Лат) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Крейг Ричардс (Вел) – Ричардс Болотникс (Лат) 01.04.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Крейг Ричардс (Вел) и Ричардс Болотникс (Лат). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Крейг Ричардс (Вел) и Ричардс Болотникс (Лат) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Крейг Ричардс (Вел) и Ричардс Болотникс (Лат). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Крейг Ричардс (Вел) и Ричардс Болотникс (Лат) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Крейг Ричардс (Вел) и Ричардс Болотникс (Лат) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Крейг Ричардс (Вел) сейчас находится на пике формы, так что Ричардс Болотникс (Лат) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Крейг Ричардс (Вел).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Крейг Ричардс (Вел) и Ричардс Болотникс (Лат), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Ричардс Болотникс (Лат) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Крейг Ричардс (Вел)

Несмотря на то, что Крейг Ричардс (Вел) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Крейг Ричардс (Вел) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Крейг Ричардс (Вел) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Крейг Ричардс (Вел) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Ричардс Болотникс (Лат)

В своей карьере Ричардс Болотникс (Лат) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Ричардс Болотникс (Лат) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Ричардс Болотникс (Лат) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Ричардс Болотникс (Лат) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Крейг Ричардс (Вел) — Ричардс Болотникс (Лат). Прогноз и ставки на матч. Бои 01-го апреля 2023 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Крейг Ричардс (Вел) — Ричардс Болотникс (Лат) собираются ставить на то, что сильнее будет Крейг Ричардс (Вел), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Так как Крейг Ричардс (Вел) и Ричардс Болотникс (Лат) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

http://rockaluga.ru/cat2-904482-rosario-sentral-himnasiya-i-esgrima-la-plata-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-01-04-23/