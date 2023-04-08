Прогноз на бой Джесси Родригес (США) — Кристиан Гонсалес Эрнандес (Мек) 09 апреля

«Джесси Родригес (США)» – «Кристиан Гонсалес Эрнандес (Мек)». 09.04.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 09-го апреля 2023 года состоится интересный поединок Джесси Родригес (США) — Кристиан Гонсалес Эрнандес (Мек), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 07:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Джесси Родригес (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 09-го апреля 2023 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Кристиан Гонсалес Эрнандес (Мек), так что вряд ли в 07:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джесси Родригес (США) — Кристиан Гонсалес Эрнандес (Мек):

победа Джесси Родригес (США) – 1.03, ничья – 34, победа Кристиан Гонсалес Эрнандес (Мек) – 14

Прогноз на матч Джесси Родригес (США) – Кристиан Гонсалес Эрнандес (Мек) Бои, титульный бой, 09-го апреля 2023 года :

Ставки по коэффициенту 1.03 окажутся выигрышными, если Джесси Родригес (США) станет победителем боя. Если выиграет Кристиан Гонсалес Эрнандес (Мек), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 14.

История личных встреч

В свои 32 года Джесси Родригес (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Джесси Родригес (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Джесси Родригес (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Джесси Родригес (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Джесси Родригес (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Кристиан Гонсалес Эрнандес (Мек) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Кристиан Гонсалес Эрнандес (Мек) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Кристиан Гонсалес Эрнандес (Мек) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Кристиан Гонсалес Эрнандес (Мек) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Кристиан Гонсалес Эрнандес (Мек) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Джесси Родригес (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Джесси Родригес (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Джесси Родригес (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Джесси Родригес (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Джесси Родригес (США) валится с ног. К тому же, Джесси Родригес (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Джесси Родригес (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Кристиан Гонсалес Эрнандес (Мек) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Кристиан Гонсалес Эрнандес (Мек) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Кристиан Гонсалес Эрнандес (Мек) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Кристиан Гонсалес Эрнандес (Мек) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Кристиан Гонсалес Эрнандес (Мек), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Джесси Родригес (США) – Кристиан Гонсалес Эрнандес (Мек) 09.04.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Джесси Родригес (США) и Кристиан Гонсалес Эрнандес (Мек) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Джесси Родригес (США) и Кристиан Гонсалес Эрнандес (Мек) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Джесси Родригес (США) — Кристиан Гонсалес Эрнандес (Мек) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джесси Родригес (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Джесси Родригес (США) — Кристиан Гонсалес Эрнандес (Мек) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Кристиан Гонсалес Эрнандес (Мек).

Джесси Родригес (США)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Джесси Родригес (США) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Джесси Родригес (США) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Джесси Родригес (США) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Джесси Родригес (США) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Кристиан Гонсалес Эрнандес (Мек)

Прошлый бой Кристиан Гонсалес Эрнандес (Мек) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Кристиан Гонсалес Эрнандес (Мек) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Кристиан Гонсалес Эрнандес (Мек) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Кристиан Гонсалес Эрнандес (Мек) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Джесси Родригес (США) — Кристиан Гонсалес Эрнандес (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 09-го апреля 2023 года

Никто не сомневается, что Джесси Родригес (США) намного сильнее, чем Кристиан Гонсалес Эрнандес (Мек), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Джесси Родригес (США) — Кристиан Гонсалес Эрнандес (Мек) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джесси Родригес (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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