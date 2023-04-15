Прогноз на бой Микаэла Мэйер (США) — Кристина Линардату (Гре) 15.04.2023

«Микаэла Мэйер (США)» – «Кристина Линардату (Гре)». 15.04.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 15-го апреля состоится интересный поединок Микаэла Мэйер (США) — Кристина Линардату (Гре), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 23:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Микаэла Мэйер (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 15-го апреля предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Кристина Линардату (Гре), так что вряд ли в 23:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Микаэла Мэйер (США) — Кристина Линардату (Гре):

победа Микаэла Мэйер (США) – 1.11, ничья – 17, победа Кристина Линардату (Гре) – 7

Прогноз на матч Микаэла Мэйер (США) – Кристина Линардату (Гре) Бои, титульный бой, 15-го апреля :

Так как Микаэла Мэйер (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.11. В то же время Кристина Линардату (Гре) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 7.

История личных встреч

На профессиональном ринге Микаэла Мэйер (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Микаэла Мэйер (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Микаэла Мэйер (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Микаэла Мэйер (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Микаэла Мэйер (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Кристина Линардату (Гре) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Кристина Линардату (Гре) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Кристина Линардату (Гре) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Кристина Линардату (Гре) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Кристина Линардату (Гре) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Микаэла Мэйер (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Микаэла Мэйер (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Микаэла Мэйер (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Микаэла Мэйер (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Кристина Линардату (Гре) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Кристина Линардату (Гре) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Кристина Линардату (Гре) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Кристина Линардату (Гре) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Микаэла Мэйер (США) – Кристина Линардату (Гре) 15.04.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Микаэла Мэйер (США) и Кристина Линардату (Гре). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Микаэла Мэйер (США) и Кристина Линардату (Гре). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Микаэла Мэйер (США) и Кристина Линардату (Гре) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Микаэла Мэйер (США) и Кристина Линардату (Гре) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Микаэла Мэйер (США) и Кристина Линардату (Гре), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Микаэла Мэйер (США) выиграет бой.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Микаэла Мэйер (США) — Кристина Линардату (Гре) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Кристина Линардату (Гре).

Микаэла Мэйер (США)

Несмотря на то, что Микаэла Мэйер (США) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Микаэла Мэйер (США) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Микаэла Мэйер (США) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Микаэла Мэйер (США) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Кристина Линардату (Гре)

Никаких высот Кристина Линардату (Гре) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Кристина Линардату (Гре) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Кристина Линардату (Гре) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Кристина Линардату (Гре) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Микаэла Мэйер (США) — Кристина Линардату (Гре). Прогноз и ставки на матч. Бои 15-го апреля

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Микаэла Мэйер (США) — Кристина Линардату (Гре) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Микаэла Мэйер (США) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Микаэла Мэйер (США) — Кристина Линардату (Гре) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Микаэла Мэйер (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.