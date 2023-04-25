Лука Кастельнуово — Луис Боуден. Прогноз, ставки на матч(25.04.23)

Прогноз Лука Кастельнуово — Луис Боуден (25.04.2023), ставки и коэффициенты

Лука Кастельнуово — Луис Боуден (25.04.2023), ставки и коэффициенты

25.04.2023 в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Лука Кастельнуово , а противостоять в этом поединке будет Луис Боуден.



Теннисное противостояние Лука Кастельнуово — Луис Боуден пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 25.04.2023. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 12:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Лука Кастельнуово является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Лука Кастельнуово — Луис Боуден. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 25.04.2023 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Лука Кастельнуово — Луис Боуден вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Лука Кастельнуово и Луис Боуден не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 12:00 по МСК.

Лука Кастельнуово

На данный момент Лука Кастельнуово является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Лука Кастельнуово однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Лука Кастельнуово демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Лука Кастельнуово хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Лука Кастельнуово часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Луис Боуден

Нынешняя форма, которую демонстрирует Луис Боуден еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Луис Боуден постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Луис Боуден пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Луис Боуден не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Луис Боуден не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Лука Кастельнуово — Луис Боуден. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Лука Кастельнуово и Луис Боуден – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Лука Кастельнуово — Луис Боуден. Прогноз, ставки на матч(25.04.23)

Лука Кастельнуово

Лука Кастельнуово не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Лука Кастельнуово любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Лука Кастельнуово умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Лука Кастельнуово не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Лука Кастельнуово умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Луис Боуден

Луис Боуден лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Луис Боуден играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Луис Боуден начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Луис Боуден выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Луис Боуден сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Лука Кастельнуово — Луис Боуден Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Лука Кастельнуово и Луис Боуден. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Лука Кастельнуово — Луис Боуден: ставим на двойные ошибки

Лука Кастельнуово и Луис Боуден которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Лука Кастельнуово имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Луис Боуден хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Лука Кастельнуово. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Луис Боуден умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Лука Кастельнуово довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Луис Боуден вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Лука Кастельнуово.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лука Кастельнуово — Луис Боуден. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Лука Кастельнуово и Луис Боуден сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Лука Кастельнуово, и Луис Боуден будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-644177-prognoz-na-match-diego-le-fur-nikolas-tepmahk-25-04-23/