Прогноз Духэн/Лофман — Брейтуэйт/Коурт (25 апреля), ставки и коэффициенты

Духэн/Лофман — Брейтуэйт/Коурт. Прогноз, ставки на матч (25.04.23)

25-го апреля в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Духэн/Лофман , а противостоять в этом поединке будет Брейтуэйт/Коурт.



Буквально несколько дней назад Духэн/Лофман и Брейтуэйт/Коурт играли свои матчи, а теперь уже 25-го апреля им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 16:30. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Духэн/Лофман имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Духэн/Лофман — Брейтуэйт/Коурт. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 25-го апреля осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Духэн/Лофман — Брейтуэйт/Коурт вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Духэн/Лофман и Брейтуэйт/Коурт не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 16:30 по МСК.

Духэн/Лофман

Этот турнир Духэн/Лофман проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Духэн/Лофман может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Духэн/Лофман однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Духэн/Лофман имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Духэн/Лофман левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Духэн/Лофман хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Брейтуэйт/Коурт

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Брейтуэйт/Коуртв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Брейтуэйт/Коурт играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Брейтуэйт/Коурт держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Брейтуэйт/Коурт демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Брейтуэйт/Коурт находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Духэн/Лофман — Брейтуэйт/Коурт

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Духэн/Лофман и Брейтуэйт/Коурт. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Духэн/Лофман и Брейтуэйт/Коурт должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Духэн/Лофман — Брейтуэйт/Коурт. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.04.23)

Духэн/Лофман

Несмотря на внушительный возраст, Духэн/Лофман демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Духэн/Лофман гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Духэн/Лофман обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Духэн/Лофман снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Духэн/Лофман может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Брейтуэйт/Коурт

Брейтуэйт/Коурт лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Брейтуэйт/Коурт играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Брейтуэйт/Коурт начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Брейтуэйт/Коурт выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Брейтуэйт/Коурт сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Духэн/Лофман — Брейтуэйт/Коурт Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Духэн/Лофман и Брейтуэйт/Коурт, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Духэн/Лофман и Брейтуэйт/Коурт играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Духэн/Лофман, и Брейтуэйт/Коурт неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Духэн/Лофман — Брейтуэйт/Коурт: андердог способен удивить фаворита

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Духэн/Лофман и Брейтуэйт/Коурт, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Духэн/Лофман и Брейтуэйт/Коурт уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Духэн/Лофман — Брейтуэйт/Коурт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Духэн/Лофман и Брейтуэйт/Коурт сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Духэн/Лофман, и Брейтуэйт/Коурт будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-643996-stavki-na-match-arago-de-set-parizh-prognoz-na-voleybol-ot-25-04-23/