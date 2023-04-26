Бурручага/Фархат — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова. Прогноз, ставки на матч(26.04.23)

Прогноз Бурручага/Фархат — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова (26.04.2023), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Бурручага/Фархат — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова 26 апреля

26 апреля в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Бурручага/Фархат , а противостоять в этом поединке будет Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Бурручага/Фархат — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 26 апреля, а его начало по МСК будет в 16:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Бурручага/Фархат. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Бурручага/Фархат — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 16:00 по Москве Бурручага/Фархат выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 26 апреля. Бурручага/Фархат не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Бурручага/Фархат

Так как Бурручага/Фархат выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Бурручага/Фархат снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Бурручага/Фархат, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Бурручага/Фархат чем-то удивить, пока не ясно.



Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова

На этом турнире Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Челленджер, Бурручага/Фархат — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова

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Бурручага/Фархат — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова. Прогноз, ставки на матч(26.04.23)

Бурручага/Фархат

Несмотря на внушительный возраст, Бурручага/Фархат демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Бурручага/Фархат гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Бурручага/Фархат обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Бурручага/Фархат снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Бурручага/Фархат может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова

В этом сезоне Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Бурручага/Фархат — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Бурручага/Фархат и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Бурручага/Фархат — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова: андердог способен удивить фаворита

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Бурручага/Фархат и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Бурручага/Фархат и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бурручага/Фархат — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Бурручага/Фархат и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова.



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