Прогноз Ива Приморац — Илинка Далина Амариеи (26-го апреля 2023 года), ставки и коэффициенты

Ива Приморац — Илинка Далина Амариеи. Прогноз, ставки на матч. ITF (26.04.23)

26.04.2023 в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ива Приморац , а противостоять в этом поединке будет Илинка Далина Амариеи.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 26.04.2023, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Ива Приморац — Илинка Далина Амариеи. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 16:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Ива Приморац, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Ива Приморац — Илинка Далина Амариеи. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 16:00 по Москве Ива Приморац выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Илинка Далина Амариеи. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 26.04.2023. Ива Приморац не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Ива Приморац

Этот турнир Ива Приморац проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Ива Приморац может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Ива Приморац однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Ива Приморац имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Ива Приморац левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Ива Приморац хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Илинка Далина Амариеи

На этом турнире Илинка Далина Амариеи играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Илинка Далина Амариеи все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Илинка Далина Амариеи не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Илинка Далина Амариеи уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Илинка Далина Амариеи на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Илинка Далина Амариеи пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

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Прогноз и ставка на матч Ива Приморац — Илинка Далина Амариеи 26.04.2023

Ива Приморац

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Ива Приморац выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Ива Приморац всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Ива Приморац уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Ива Приморац занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Ива Приморац больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Ива Приморац имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Илинка Далина Амариеи

Этот сезон Илинка Далина Амариеи проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Илинка Далина Амариеи снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Илинка Далина Амариеи слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Илинка Далина Амариеи допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Ива Приморац — Илинка Далина Амариеи Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Ива Приморац и Илинка Далина Амариеи, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Ива Приморац и Илинка Далина Амариеи играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Ива Приморац, и Илинка Далина Амариеи неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Ива Приморац — Илинка Далина Амариеи: будет сделан акцент на атакующий теннис

Ива Приморац и Илинка Далина Амариеи которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ива Приморац имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Илинка Далина Амариеи хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ива Приморац. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Илинка Далина Амариеи умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ива Приморац довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Илинка Далина Амариеи вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ива Приморац.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ива Приморац — Илинка Далина Амариеи. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Ива Приморац и Илинка Далина Амариеи. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Ива Приморац и для Илинка Далина Амариеи, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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