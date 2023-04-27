Прогноз на бой Масанори Канехара (Япо) — Сора Ямамото (Япо) 29-го апреля 2023 года

«Масанори Канехара (Япо)» – «Сора Ямамото (Япо)». 29.04.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Масанори Канехара (Япо) проведет 29-го апреля 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Сора Ямамото (Япо). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 08:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 29-го апреля 2023 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Масанори Канехара (Япо) — Сора Ямамото (Япо). По Москве начало данного поединка будет в 08:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Масанори Канехара (Япо) — Сора Ямамото (Япо):

победа Масанори Канехара (Япо) – 0, ничья – 0, победа Сора Ямамото (Япо) – 0

Прогноз на матч Масанори Канехара (Япо) – Сора Ямамото (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29-го апреля 2023 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Масанори Канехара (Япо) станет победителем боя. Если выиграет Сора Ямамото (Япо), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Масанори Канехара (Япо) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Масанори Канехара (Япо) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Масанори Канехара (Япо) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Масанори Канехара (Япо) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Масанори Канехара (Япо) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Сора Ямамото (Япо) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Сора Ямамото (Япо) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Сора Ямамото (Япо) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Сора Ямамото (Япо) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Сора Ямамото (Япо) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Масанори Канехара (Япо) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Масанори Канехара (Япо) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Масанори Канехара (Япо) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Масанори Канехара (Япо) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Сора Ямамото (Япо) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Сора Ямамото (Япо) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Сора Ямамото (Япо) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Сора Ямамото (Япо) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Сора Ямамото (Япо), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Масанори Канехара (Япо) – Сора Ямамото (Япо) 29.04.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Масанори Канехара (Япо) и Сора Ямамото (Япо). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Масанори Канехара (Япо) и Сора Ямамото (Япо) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Масанори Канехара (Япо) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Сора Ямамото (Япо) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Масанори Канехара (Япо) легко справится с таким соперником, как Сора Ямамото (Япо). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Масанори Канехара (Япо) и Сора Ямамото (Япо), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Сора Ямамото (Япо) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Масанори Канехара (Япо)

Несмотря на то, что Масанори Канехара (Япо) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Масанори Канехара (Япо) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Масанори Канехара (Япо) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Масанори Канехара (Япо) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Сора Ямамото (Япо)

Сора Ямамото (Япо) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Сора Ямамото (Япо) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Сора Ямамото (Япо) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Сора Ямамото (Япо) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Сора Ямамото (Япо) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Масанори Канехара (Япо) — Сора Ямамото (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29-го апреля 2023 года

Несмотря на то, что Масанори Канехара (Япо) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Сора Ямамото (Япо) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Масанори Канехара (Япо) и Сора Ямамото (Япо), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Масанори Канехара (Япо) выиграет с помощью нокаута.

http://rockaluga.ru/cat3-908573-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-hrvatski-dragovolyac-nk-rudes-28-04-23/

http://evolvegame.ru/cat4-646229-stavki-na-match-rompistombare-kuvatamiyazaki-prognoz-na-tennis-ot-27-04-23/