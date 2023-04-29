Прогноз на бой Самуэль Молина (Исп) — Рикар Уррутия (Исп) 29 апреля

«Самуэль Молина (Исп)» – «Рикар Уррутия (Исп)». 29.04.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Самуэль Молина (Исп) проведет 29 апреля, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Рикар Уррутия (Исп). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 21:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Самуэль Молина (Исп) — Рикар Уррутия (Исп) пройдет 29 апреля, и можно не сомневаться, что в 21:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Самуэль Молина (Исп) имеет две победы нокаутом, а Рикар Уррутия (Исп) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Самуэль Молина (Исп) — Рикар Уррутия (Исп):

победа Самуэль Молина (Исп) – 0, ничья – 0, победа Рикар Уррутия (Исп) – 0

Прогноз на матч Самуэль Молина (Исп) – Рикар Уррутия (Исп) Бои, титульный бой, 29 апреля :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Самуэль Молина (Исп) станет победителем боя. Если выиграет Рикар Уррутия (Исп), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Самуэль Молина (Исп) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Самуэль Молина (Исп) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Самуэль Молина (Исп) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Самуэль Молина (Исп) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Самуэль Молина (Исп) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Рикар Уррутия (Исп) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Рикар Уррутия (Исп) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Рикар Уррутия (Исп) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Рикар Уррутия (Исп) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Рикар Уррутия (Исп) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Самуэль Молина (Исп) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Самуэль Молина (Исп) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Самуэль Молина (Исп) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Самуэль Молина (Исп) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Рикар Уррутия (Исп) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Рикар Уррутия (Исп) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Рикар Уррутия (Исп) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Рикар Уррутия (Исп) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Рикар Уррутия (Исп), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Самуэль Молина (Исп) – Рикар Уррутия (Исп) 29.04.23

Появление на ринге таких бойцов, как Самуэль Молина (Исп) и Рикар Уррутия (Исп) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Самуэль Молина (Исп) и Рикар Уррутия (Исп). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Самуэль Молина (Исп) и Рикар Уррутия (Исп) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Самуэль Молина (Исп) и Рикар Уррутия (Исп) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Самуэль Молина (Исп) и Рикар Уррутия (Исп) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Самуэль Молина (Исп) является очевидным фаворитом, ведь Рикар Уррутия (Исп) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Самуэль Молина (Исп) и Рикар Уррутия (Исп), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Рикар Уррутия (Исп) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Самуэль Молина (Исп)

Так как Самуэль Молина (Исп) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Самуэль Молина (Исп) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Самуэль Молина (Исп) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Самуэль Молина (Исп) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Рикар Уррутия (Исп)

Рикар Уррутия (Исп) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Рикар Уррутия (Исп) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Рикар Уррутия (Исп) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Рикар Уррутия (Исп) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Рикар Уррутия (Исп) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Самуэль Молина (Исп) — Рикар Уррутия (Исп). Прогноз и ставки на матч. Бои 29 апреля

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Самуэль Молина (Исп) — Рикар Уррутия (Исп) собираются ставить на то, что сильнее будет Самуэль Молина (Исп), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Самуэль Молина (Исп) сейчас находится на пике формы, так что Рикар Уррутия (Исп) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Самуэль Молина (Исп).

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