Прогноз на бой Александр Усик (Укр) — Тайсон Фьюри (Вел) 30.04.2023

«Александр Усик (Укр)» – «Тайсон Фьюри (Вел)». 30.04.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 30-го апреля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Александр Усик (Укр) — Тайсон Фьюри (Вел). На ринге его участники появятся в 00:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Александр Усик (Укр) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 00:00 по московскому времени Александр Усик (Укр) и Тайсон Фьюри (Вел) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 30-го апреля, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Александр Усик (Укр) и Тайсон Фьюри (Вел) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Александр Усик (Укр).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Александр Усик (Укр) — Тайсон Фьюри (Вел):

победа Александр Усик (Укр) – 2.808, ничья – 17, победа Тайсон Фьюри (Вел) – 1.45

Прогноз на матч Александр Усик (Укр) – Тайсон Фьюри (Вел) Бои, титульный бой, 30-го апреля :

Из-за того, что все ставят на то, что Александр Усик (Укр) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 2.808. А котировка на то, что Тайсон Фьюри (Вел) будет сильнее повысилась до 1.45.

История личных встреч

На данный момент Александр Усик (Укр) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Александр Усик (Укр) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Александр Усик (Укр) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Александр Усик (Укр) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Тайсон Фьюри (Вел) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Тайсон Фьюри (Вел) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Тайсон Фьюри (Вел) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Тайсон Фьюри (Вел) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Тайсон Фьюри (Вел) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Александр Усик (Укр) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Александр Усик (Укр) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Александр Усик (Укр) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Александр Усик (Укр) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Александр Усик (Укр) валится с ног. К тому же, Александр Усик (Укр) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Александр Усик (Укр) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Тайсон Фьюри (Вел) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Тайсон Фьюри (Вел) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Тайсон Фьюри (Вел) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Тайсон Фьюри (Вел) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Тайсон Фьюри (Вел) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Тайсон Фьюри (Вел) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Тайсон Фьюри (Вел) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Александр Усик (Укр) – Тайсон Фьюри (Вел) 30.04.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Александр Усик (Укр) и Тайсон Фьюри (Вел) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Александр Усик (Укр) и Тайсон Фьюри (Вел) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Александр Усик (Укр) будет намного сильнее, чем Тайсон Фьюри (Вел), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Александр Усик (Укр) — Тайсон Фьюри (Вел) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Тайсон Фьюри (Вел).

Александр Усик (Укр)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Александр Усик (Укр) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Александр Усик (Укр) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Александр Усик (Укр) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Александр Усик (Укр) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Тайсон Фьюри (Вел)

На сегодняшний день Тайсон Фьюри (Вел) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Тайсон Фьюри (Вел) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Тайсон Фьюри (Вел) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Тайсон Фьюри (Вел) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Александр Усик (Укр) — Тайсон Фьюри (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 30-го апреля

Вряд ли Александр Усик (Укр) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Тайсон Фьюри (Вел), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Александр Усик (Укр) будет намного сильнее, чем Тайсон Фьюри (Вел), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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