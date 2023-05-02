Чоннам Дрэгонз — Пусан Ай Парк: команды сделают акцент на атаку

Прогноз на матч Чоннам Дрэгонз — Пусан Ай Парк 02.05.23

«Чоннам Дрэгонз» – «Пусан Ай Парк». 02.05.23. Прогноз и ставки на матч

В 13:00 по московскому времени футболистам клуба Чоннам Дрэгонз предстоит сыграть один из самых важных матчей в этом сезоне. Это будет поединок, который запланирован на 02-го мая 2023 года и в нем хозяевам придется принимать на своем поле футбольный клуб Пусан Ай Парк. Хозяева не лучшим образом играют с данным соперником, ведь в последних десяти поединках смогли одержать только две победы, и последний выигрыш был два года назад.



В матче команды Чоннам Дрэгонз и команды Пусан Ай Парк, которые встретятся в ближайшем туре футбольного чемпионата, симпатии многих болельщиков на стороне хозяев поля, так как команда Чоннам Дрэгонз демонстрирует отличный коллективный футбол, благодаря которому добивается нужного результата в матчах со своими соперниками. Несмотря на то, что в межсезонье клуб провел некоторую кадровую перестановку – ушли несколько лидеров, пока это никак не отражается на результатах клуба. Наши прогнозисты полагают, что у гостей сегодня есть все шансы для того, чтобы прервать победную серию футболистов команды Чоннам Дрэгонз. Команда Пусан Ай Парк значительно усилилась по сравнению с прошлым сезоном, который клуб может занести себе в пассив, так как впервые за много лет клуб продемонстрировал отвратительные результаты. Скорее всего, руководство, менеджер и футболисты сделали соответствующие выводы, поэтому в клуб были приглашены новички, которые должны вернуть команде былое величие. Гости отлично провели предсезонную подготовку, а уже по стартовым матчам чемпионата можно сказать, что команда Пусан Ай Парк будет очень грозным соперником. Мы думаем, что в матче с хозяевами поля гости продемонстрируют отличный футбол, что позволит им добиться успеха, поэтому наш прогноз – команда Пусан Ай Парк не проиграет. Предложенный общий тотал голов в этом матче нам кажется завышенным, здесь букмекеры серьезно переоценивают атакующие способности команд, поэтому мы советуем играть его на меньше.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Чоннам Дрэгонз — Пусан Ай Парк:

По коэффициенту 2.17 букмекеры принимают ставки на победу футбольного клуба Чоннам Дрэгонз, на ничейный результат стоит котировка 3.1, а на победу футболистов клуба Пусан Ай Парк ставки принимаются по 3.165.

Прогноз на матч Чоннам Дрэгонз – Пусан Ай Парк (Чемпионат Южной Кореи, матч национального перевентсва, воскресенье, 02-го мая 2023 года):Футбольный клуб Чоннам Дрэгонз получил от букмекеров на свою победу котировку 2.17, а по коэффициенту 3.165 можно сделать ставку на выигрыш ФК Пусан Ай Парк. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Очень сложный матч предстоит сыграть футбольным клубам – команда Чоннам Дрэгонз и команда Пусан Ай Парк – амбициозные соперники, которые в матчах с другими командами всегда считаются фаворитами, поэтому им трудно противостоять друг другу, так как считается, что этим матчем определяется лучшая команда чемпионата. Нет необходимости напоминать, что в составах обеих команд выступают известные футболисты, которые знамениты на весь мир. Учитывая, что ценники на футболистов в последнее время взлетели до небес, стоимость этих футболистов, выступающих в составе команды Чоннам Дрэгонз и команды Пусан Ай Парк – просто сложно представить. Они не только на бумаге настоящие лидеры своих команд, но и на деле доказывают свою полезность, забивая важные мячи и участвуя в важнейших голевых комбинациях. Оба клуба можно рассматривать с точки зрения машин, где каждый футболист – механизм, отвечающий за работоспособность определенного участка. Поэтому эти команды крайне редко приобретают новых футболистов, а если это и происходит, то вводят их в основной состав постепенно. Так что не стоит удивляться тому, что в матче команды Чоннам Дрэгонз и команды Пусан Ай Парк практически не будет новых лиц по сравнению с предыдущим сезоном. Однако сама игра от этого не станет менее зрелищной. Команда Чоннам Дрэгонз и команда Пусан Ай Парк всегда стараются навязать свою игру сопернику все 90-то минут матча. За этим очень интересно наблюдать, но это очень сложно прогнозировать. Однако наши эксперты постарались, и ниже можно увидеть плоды наших трудов, и воспользоваться ими.

Чоннам Дрэгонз – Пусан Ай Парк 02.05.23

Футбольному клубу Чоннам Дрэгонз предстоит сыграть 02-го мая 2023 года очень ответственный поединок, результат которого может существенно повлиять на чемпионскую гонку. В гости приезжают футболисты клуба Пусан Ай Парк, и уже известно, что в 13:00 по МСК стадион будет полностью заполнен, ведь болельщики раскупили все билеты, чтобы поддержать команду. Данная встреча для команд будет первой в рамках этого сезона, а в прошлом году они играли между собой дважды, и обменялись гостевыми победами.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Статистика – важнейший инструмент, который используют эксперты нашего ресурса при составлении прогнозов на футбольные матчи. В матче команды Чоннам Дрэгонз и команды Пусан Ай Парк, который состоится в ближайшем туре чемпионата, мы тоже использовали статистику для составления интересных прогнозов. Пока, судя по тем результатам, которые команды демонстрируют в нынешнем сезоне, складывается впечатление, что руководство клубов поставило перед ними серьезные задачи. Оба клуба играют в атакующем стиле, что подразумевает большое количество ударов по воротам соперника. Вообще, игра команд в нынешнем сезоне полностью заточена под атаку, что можно увидеть, взглянув на составы команд. Менеджеры сделали ставку не только на мощное нападение, но и на полузащиту, футболисты полузащиты активно подключаются к атакам команды и забивают не меньше нападающих. При этом серьезное внимание было уделено и построению хорошей обороны, которая во многих матчах сезона выглядит надежно и неприступно. В общем, сегодня команда Чоннам Дрэгонз и команда Пусан Ай Парк представляют собой крепкие орешки, которые могут испортить нервы любому клубу. Между собой эти команды всегда играют результативно. С первых и до последних минут матча клубы атакуют ворота друг друга, стараясь забить как можно больше мячей. Сейчас борьба в турнирной таблице обострена до предела, и чтобы занимать достойное место, командам необходимо показывать, в первую очередь, результат. Поэтому, по словам менеджеров клуба, в ближайшем матче их подопечные будут играть только на победу, следовательно, болельщиков ждет интересное противостояние.



Прогноз Чоннам Дрэгонз – Пусан Ай Парк (02-го мая 2023 года), ставки и коэффициенты

Очень много комплиментов в нынешнем сезоне звучит в адрес футболистов команды Чоннам Дрэгонз. Клуб действительно демонстрирует отличный футбол, добиваясь уверенных побед над своими соперниками. И это при том, что еще в прошлом сезоне клуб не показывал таких ошеломляющих результатов. Однако серия громких побед сделала свое дело, и в матче с футболистами команды Пусан Ай Парк хозяева поля идут фаворитами. По мнению экспертов нашего ресурса, такие котировки на победу команды Чоннам Дрэгонз в этом матче – не соответствуют действительности. Гости, пусть и расположились ниже своих соперников в турнирной таблице, команда, которая является крепким середняком с сыгранным составом. Возможно, что клуб и не хватает звезд с неба, однако футболисты команды Пусан Ай Парк способны упереться в каждом матче. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что коэффициент, выставленный на победу хозяев поля – несколько завышен, поэтому мы рекомендуем делать ставки на фору команды Пусан Ай Парк, а более рисковые бетторы могут поставить на то, что гости не проиграют в этом матче. Общий тотал голов видится нам на меньше, так как команда Пусан Ай Парк редко позволяет своим соперникам забивать много голов, при этом, сами гости тоже не отличаются результативностью. Хозяева поля, пусть и будут действовать первым номером в этом матче, тоже будут играть с оглядкой на оборону, отсюда и получается, что ставка на тотал меньше в этом матче выглядит вполне надежной. Общий тотал желтых карточек и нарушений правил, мы рассматриваем на больше, так как игра будет преимущественно проходить в центре поля, поэтому оба клуба будут во всю использовать тактику мелкого фола для срыва атак соперника. Отсюда и общий тотал угловых тоже стоит играть на меньше, так как игра через центр не предполагает большого количества угловых в матче.

Чоннам Дрэгонз

Футбольный клуб Чоннам Дрэгонз претендует на звание главной сенсации этого сезона, ведь ранее команда была обычным середняком, но в этом розыгрыше чемпионата она очень сильно прибавила, ведь идет на четвертой строчке, имея хорошие шансы впервые в истории пробиться в Лигу Чемпионов. Да, снизу сразу несколько команд наступают на пятки, но все же хозяева показывают стабильные результаты, так что по ходу сезона еще не было явных провалов. Футболисты клуба Чоннам Дрэгонз показывают неплохие результаты и дома, и на выезде, а нынешний наставник сделал сильный упор на игру в нападении, так что хозяева стали забивать намного больше. Во многом успехи команды объясняются еще и хорошей результативностью главного форварда, который возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата. В последних пяти турах команда одержала три победы, сыграла вничью и потерпела одно поражение, но оно было на выезде от клуба со второго места. Наставник не сможет задействовать в матче двух травмированных полузащитников, а левый защитник перебрал желтых карточек.

Пусан Ай Парк

Два года назад футбольный клуб Пусан Ай Парк стал настоящей сенсацией, сумев в первом же сезоне в высшем дивизионе пробиться в еврокубки. Но, главного тренера выкупил более богатый клуб, и наставник потянул за собой четверых игроков основы. В итоге, в прошлом году команда финишировала в нижней части чемпионата, а после того, как летом ушли еще некоторые игроки, футбольный клуб Пусан Ай Парк сейчас идет на третьем с конца месте, так что ему грозит понижение в классе. Чтобы выбраться из зоны вылета, гостям не хватает двух очков. Но, футболисты клуба Пусан Ай Парк в последнее время настолько слабо играют, что даже эти два очка набрать не так просто. В последних четырех матчах команда потерпела три поражения, сумев сыграть вничью только дома с клубом из нижней части турнирной таблицы. На выезде футбольный клуб Пусан Ай Парк не одержал еще ни одной победы, но нельзя сказать, что команда полностью безнадежна, ведь она хорошо играет в нападении. Но, если бы гости еще и умели обороняться, то ситуация не была бы такой удручающей. Под вопросом выход на поле двух центральный полузащитников, а левый защитник и опорник однозначно не выйдут на поле.

Интересные факты перед матчем Чоннам Дрэгонз – Пусан Ай Парк

С момента прошлой встречи команды Чоннам Дрэгонз и команды Пусан Ай Парк в рамках чемпионата прошло не так много времени. Напомним, что прошлый матч этих команд не выявил победителя. Сейчас оба клуба продолжают бороться за высокие места в чемпионате, а это означает, что проигрывать нельзя ни одной, ни другой команде. На фоне этого противостояния, наиболее привлекательной ставкой видится ставка на пенальти или удаление в матче. Здесь стоит отталкиваться от статистики, которая показывает, что в матчах между собой, когда борьба идет нешуточная, оба клуба играют очень грубо. Кроме этого, та же статистика показывает, что практически в каждом матче, в котором встречаются команда Чоннам Дрэгонз и команда Пусан Ай Парк, арбитры назначают или пенальти, или удаление. Согласитесь, что за предложенные букмекерами коэффициенты эти ставки выглядят весьма заманчивыми. Тем более что этот матч будет обслуживать строгий рефери, который привык не церемониться с нарушителями правил. Еще хотелось бы отметить ставки на тотал больше забитых голов в этом матче. В составах одной и другой команд выступают классные футболисты, которые умеют забивать, так что, предложенный тотал стоит заигрывать на больше, тем более что в личных встречах эти кубы часто пробивают заявленный букмекерами общий тотал забитых голов. Относительно нарушений и желтых карточек, то, независимо от того, как будет проходить матч, грубых приемов, провокации и симуляций будет достаточно, поэтому арбитру часто придется пользоваться свистком и карточками. А вот общий тотал угловых мы рекомендуем играть на меньше, так как команда Чоннам Дрэгонз и команда Пусан Ай Парк привыкли развивать свои атаки через центр и подают мало стандартов.

В матче победу одержит Чоннам Дрэгонз — 2.17, в матче победу одержит Пусан Ай Парк — 3.165, в матче нет победителей — 3.1.



Чоннам Дрэгонз — Пусан Ай Парк. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Южной Кореи 02-го мая 2023 года

Команда Чоннам Дрэгонз в матче со своими соперниками – футболистами команды Пусан Ай Парк, должна приложить максимум усилий для того чтобы одержать победу. Напомним, что сейчас хозяева поля находятся в середине турнирной таблице, однако сохраняют отличные шансы на то, чтобы квалифицироваться в один из престижных клубных турниров по итогам сезона. Для этого клубу необходимо продемонстрировать достойные результаты в оставшихся матчах сезона. Гости уже потеряли турнирную мотивацию, команда уже точно остается в элитном дивизионе на будущий сезон, поэтому менеджер и футболисты могут считать свою задачу выполненной. Букмекеры предлагают незначительный коэффициент на победу команды Чоннам Дрэгонз, что делает клуб фаворитом этого противостояния. В победе хозяев поля нет сомнений и у наших экспертов, однако, мы думаем, что в этом матче команда Чоннам Дрэгонз победит крупно, поэтому предлагаем делать ставки на фору хозяев поля. Общий тотал забитых голов в матче мы тоже рассматриваем на больше, так как команда Чоннам Дрэгонз в родных стенах всегда отличается результативностью, да и гостям вполне по силам наиграть на гол. Общий тотал угловых в матче стоит рассматривать от хозяев поля, фора, на наш взгляд, великовата, а вот индивидуальный тотал угловых команды Чоннам Дрэгонз можно заигрывать на больше. Фолов и предупреждений в этом матче не должно быть много, команды не являются грубиянами чемпионата, да и у гостей нет повода, чтобы часто нарушать правила. Так что, эти статистические параметры мы советуем играть на меньше.

«Чоннам Дрэгонз»

Этот сезон футбольный клуб Чоннам Дрэгонз проводит на неплохом уровне, ведь получилось пройти групповой этап Лиги Чемпионов, а сейчас команда имеет отличные шансы на то, чтобы снова квалифицироваться в самый престижный европейский турнир. Хозяева идут третьими в чемпионате, но на две последние путевки в Лигу Чемпионов претендует сразу четыре команды, так что до конца сезона предстоит еще упорная борьба. На своем поле Чоннам Дрэгонз играет очень хорошо, так как поражений еще не было в этом сезоне, но ничьи все же случаются довольно часто. По количеству забитых мячей хозяева уступают только лидеру чемпионата, но оборона команды не самая надежная, что связано со слишком атакующим стилем футбольного клуба Чоннам Дрэгонз. Сейчас хозяева находятся в хорошей форме, ведь в шести последних турах хоть и было неожиданное гостевое поражение от аутсайдера, но в остальных пяти матчах были уверенные победы. Левый вингер перебрал желтых карточек, так что вынужден пропустить этот поединок.



«Пусан Ай Парк»

В прошлом сезоне футбольный клуб Пусан Ай Парк выиграл чемпионский титул, но в этом сезоне речь о защите трофея даже не идет. У главного тренера начались проблемы со многими игроками основного состава, так что уже нет того сыгранного боевого коллектива, который всех громил в прошлом году. Гости занимают в чемпионате только четвертую строчку, а отставание от лидера настолько большое, что команде сейчас остается бороться только за то, чтобы не упустить свое место в еврокубках. Футбольный клуб Пусан Ай Парк одинаково играет как в родных стенах, так и в выездных матчах, а в этом сезоне гости разве что демонстрируют надежную игру в обороне, но результативность команды по сравнению с прошлым годом сильно упала. Недавно ФК Пусан Ай Парк выдал серию из восьми матчей без поражений, но в последнем туре команда неожиданно уступила на своем поле аутсайдеру, пропустив в свои ворота три безответных мяча. Единственная потеря гостей это левый нападающий.

Статистика и личные встречи

Большинство экспертов современного футбола берется прогнозировать и анализировать выступления тех команд, которые находятся на слуху и занимают высокие места в турнирных таблицах своих чемпионатов. Эксперты нашего ресурса действуют по-другому. Мы не выбираем матчи с участием известных команд, чтобы потом за уши притянуть к ним прогнозы. Мы стараемся действовать так, чтобы любители футбола, которые делают ставки по нашим прогнозам, могли выигрывать на краткосрочной и долгосрочной дистанции, а для этого мы делаем прогнозы не только на основные исходы, но и на статистику, ставки на которую считаем более прибыльными. Именно поэтому, для прогнозирования статистики, нам нет необходимости ждать матчей, соперниками в которых будут известные футбольные клубы. Для прогнозирования статистики достаточно иметь под рукой Интернет и уметь анализировать информацию. Предстоящий матч, в котором команда Чоннам Дрэгонз встретится с футболистами команды Пусан Ай Парк обещает стать очень интересным, так как в турнирной таблице обеим командам необходимы очки. Между собой эти футбольные клубы всегда играют агрессивно, а учитывая турнирное положение, сегодняшний матч будет особенно жестким. Более подробное описание прогнозов, а также рекомендации по ставкам можно найти ниже. Желаем всем интересного матча и удачных ставок. Наши эксперты предлагают делать ставки не только до начала матча, но и по ходу игры, так как такой подход позволит сделать более интересные ставки по более высоким коэффициентам.

«Чоннам Дрэгонз» — «Пусан Ай Парк»: кто фаворит грядущей встречи?

Чоннам Дрэгонз — Пусан Ай Парк. Прогноз на футбол (02.05.23)

Эксперты нашего ресурса долго анализировали различные данные касаемо матча команды Чоннам Дрэгонз и команды Пусан Ай Парк. Напомним, что оба клуба ведут борьбу за выживание, поэтому для ставок, особенно ставок на статистику, матч представляет прямой интерес. В первую очередь, стоит сразу сказать, что ставки на пенальти и удаление в матче являются обязательными. В матчах представителей нижней части турнирной таблицы, где решается судьба: остаться клубу в элитном дивизионе или нет, страсти кипят через край, и частенько в подобных матчах приходит не одно удаление или пенальти. Относительно фаворита в этом матче, то здесь стоит делать ставки на победу команды Чоннам Дрэгонз, так как традиционно, выбирая из двух худших футбольных клубов, следует отдавать предпочтение тому, кто выступает в родных стенах. Хотя, в этом матче мы бы не рекомендовали делать большие ставки на исход, все-таки встречаются два не самых лучших представителя турнирной таблицы, всякое может случиться. Общий тотал нарушений и желтых карточек в таком матче мы тоже рекомендуем играть на больше, так как остановок и провокаций в игре будет предостаточно. А вот общий тотал угловых мы бы советовали играть на меньше, так как уровень мастерства команд оставляет желать лучшего, поэтому вряд ли стоит ждать от них большого количества угловых. Наши эксперты полагают, что это же относится и к общему тоталу забитых голов. Команда Чоннам Дрэгонз и команда Пусан Ай Парк редко забивают много, поэтому общий тотал матча мы рассматриваем на меньше.

Чоннам Дрэгонз — Пусан Ай Парк: команды сделают акцент на атаку

Эксперты нашего ресурса – это настоящие профессионалы, которые ежедневно занимаются анализом линий букмекерских контор в поисках интересных футбольных матчей. В принципе, составить интересный адекватный прогноз можно на любой футбольный матч. Для этого не обязательно, чтобы этот футбольный матч был противостоянием грандов известной европейской футбольной лиги. Главное, чтобы букмекеры предлагали хорошую роспись и возможность сделать ставку на солидную сумму. Сегодня, когда большинство букмекеров предлагают ставки не только до начала матча, но и по ходу игры, причем, речь идет не только о ставках на основные исходы, но и о ставках на статистику, эксперты нашего ресурса начали больше уделять времени прогнозированию статистических исходов футбольных матчей. Это гораздо проще, чем прогнозировать исходы, так как статистика легка для понимания, ресурсы со статистическими данными более доступны в Интернете и их проще анализировать. Многие боятся делать ставки на статистику, аргументируя это тем, что такие ставки похожи на подбрасывание монетки. Мы предлагаем понаблюдать за нашей работой, и вы поймете, что это не так, а ставки на статистику – наиболее выгодные ставки на футбол.

По мнению футбольных аналитиков, победа ФК Чоннам Дрэгонз или ничья должны зайти в качестве ставки на данный поединок, так как Пусан Ай Парк сейчас находится не в лучшей форме и не всегда стабильно играет на выезде.

Чоннам Дрэгонз – Пусан Ай Парк: статистика и история личных встреч

Эксперты нашего ресурса всегда тщательно отслеживают статистические данные футбольных матчей. Это позволяет нам проводить более тщательный анализ линии букмекерских контор в поисках интересных ставок с высоким процентом проходимости. В матче команды Чоннам Дрэгонз и команды Чоннам Дрэгонз, наши эксперты смогли найти ряд интересных предложений в букмекерских конторах. Все наши соображения относительно этого матча мы изложили ниже. Мы думаем, что в этом матче можно будет сделать интересные ставки не только до его начала, но и по ходу игры. Напомним, что сейчас практически все букмекерские конторы предлагают большой выбор ставок по ходу игры, среди которых есть ставки не только на основные исходы матча, но и на статистику. Учитывая мнения наших экспертов, а также зная предложения букмекерских контор до начала матча, можно выгодно сделать ставки по ходу игры. При некоторых раскладах, можно рискнуть небольшой суммой, но в итоге поднять солидный выигрыш. Относительно ожиданий от игры, мы думаем, что футболисты обеих команд постараются сыграть на максимум своих возможностей, поэтому мы ждем интересный и результативный матч, тем более что в СМИ говорят о том, что существенных проблем с составом нет ни у одной, ни у другой команды. Так что, ждем интересного матча, исход которого будет напрямую зависеть от желания и старания футболистов команды Чоннам Дрэгонз и команды Пусан Ай Парк.