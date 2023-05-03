Прогноз Зунд/Нвеке — Нильссон/Петтерссон (03-го мая 2023 года), ставки и коэффициенты

Зунд/Нвеке — Нильссон/Петтерссон. Прогноз, ставки на матч (03.05.23)

03 мая в 15:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Зунд/Нвеке , а противостоять в этом поединке будет Нильссон/Петтерссон.



Судья теннисного матча Зунд/Нвеке — Нильссон/Петтерссон должен дать знак о старте игры в 15:15 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 03 мая, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Зунд/Нвеке и Нильссон/Петтерссон более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Зунд/Нвеке имеет четыре победы, то Нильссон/Петтерссон может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Зунд/Нвеке — Нильссон/Петтерссон:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 03 мая откроет его противостояние Зунд/Нвеке — Нильссон/Петтерссон. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 15:15 по МСК, то есть до начала игры. Зунд/Нвеке и Нильссон/Петтерссон отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Нильссон/Петтерссон может гордиться семью победами, а вот Зунд/Нвеке имеет только пять выигранных встреч.

Зунд/Нвеке

По непонятным причинам Зунд/Нвеке в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Зунд/Нвеке теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Зунд/Нвеке занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Зунд/Нвеке играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Зунд/Нвеке имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Нильссон/Петтерссон

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Нильссон/Петтерссон на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Нильссон/Петтерссон демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Нильссон/Петтерссон имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Нильссон/Петтерссон намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Нильссон/Петтерссон не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Нильссон/Петтерссон будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Нильссон/Петтерссон и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Нильссон/Петтерссон умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Зунд/Нвеке — Нильссон/Петтерссон. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Зунд/Нвеке и Нильссон/Петтерссон впервые будут встречаться между собой. Если Зунд/Нвеке уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Нильссон/Петтерссон пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Зунд/Нвеке демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Зунд/Нвеке – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Зунд/Нвеке — Нильссон/Петтерссон (03 мая), ставки и коэффициенты

Зунд/Нвеке

Несмотря на внушительный возраст, Зунд/Нвеке демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Зунд/Нвеке гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Зунд/Нвеке обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Зунд/Нвеке снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Зунд/Нвеке может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Нильссон/Петтерссон

В этом сезоне Нильссон/Петтерссон не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Нильссон/Петтерссон сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Нильссон/Петтерссон допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Нильссон/Петтерссон допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Нильссон/Петтерссон демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Зунд/Нвеке — Нильссон/Петтерссон Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Зунд/Нвеке и Нильссон/Петтерссон аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Зунд/Нвеке и Нильссон/Петтерссон обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Зунд/Нвеке и Нильссон/Петтерссон постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Зунд/Нвеке — Нильссон/Петтерссон: андердог способен удивить фаворита

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Зунд/Нвеке и Нильссон/Петтерссон из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Нильссон/Петтерссон относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Нильссон/Петтерссон проводит второй или третий матч. А вот Зунд/Нвеке как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Зунд/Нвеке, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Зунд/Нвеке без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Зунд/Нвеке вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Зунд/Нвеке — Нильссон/Петтерссон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Зунд/Нвеке и Нильссон/Петтерссон сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Зунд/Нвеке, и Нильссон/Петтерссон будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-648180-iron-bullets-ural-rockets-prognoz-i-stavki-ot-professionala-03-05-23/