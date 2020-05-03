Прогноз Тотх/Хиндова — Малечкова/Хвалинска (03.05.2023), ставки и коэффициенты

Тотх/Хиндова — Малечкова/Хвалинска. Прогноз, ставки на матч. ITF (03.05.23)

03-го мая в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Тотх/Хиндова , а противостоять в этом поединке будет Малечкова/Хвалинска.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Тотх/Хиндова — Малечкова/Хвалинска можно будет вплоть до 15:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 03-го мая. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Тотх/Хиндова и Малечкова/Хвалинска еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Тотх/Хиндова — Малечкова/Хвалинска. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 03-го мая, ведь именно в этот день на корте встречаются Тотх/Хиндова и Малечкова/Хвалинска. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 15:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Тотх/Хиндова имеет на своем счету три победы, Малечкова/Хвалинска может похвастаться четырьмя.

Тотх/Хиндова

В этом сезоне Тотх/Хиндова показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Тотх/Хиндова сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Тотх/Хиндова еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Тотх/Хиндова обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Тотх/Хиндова играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Тотх/Хиндова любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Малечкова/Хвалинска

На этом турнире Малечкова/Хвалинска играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Малечкова/Хвалинска все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Малечкова/Хвалинска не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Малечкова/Хвалинска уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Малечкова/Хвалинска на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Малечкова/Хвалинска пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Тотх/Хиндова — Малечкова/Хвалинска

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Тотх/Хиндова и Малечкова/Хвалинска. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Тотх/Хиндова и Малечкова/Хвалинска должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Тотх/Хиндова — Малечкова/Хвалинска (03-го мая), ставки и коэффициенты

Тотх/Хиндова

К данному турниру Тотх/Хиндова подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Тотх/Хиндова находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Тотх/Хиндова не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Тотх/Хиндова старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Тотх/Хиндова демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Малечкова/Хвалинска

На этом турнире Малечкова/Хвалинска играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Малечкова/Хвалинска какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Малечкова/Хвалинска уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Малечкова/Хвалинска много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Малечкова/Хвалинска сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Малечкова/Хвалинска не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Тотх/Хиндова — Малечкова/Хвалинска Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Тотх/Хиндова и Малечкова/Хвалинска, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Тотх/Хиндова и Малечкова/Хвалинска играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Тотх/Хиндова, и Малечкова/Хвалинска неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Тотх/Хиндова — Малечкова/Хвалинска: снова ждем результативной игры

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Тотх/Хиндова и Малечкова/Хвалинска, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Тотх/Хиндова и Малечкова/Хвалинска уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тотх/Хиндова — Малечкова/Хвалинска. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Тотх/Хиндова и Малечкова/Хвалинска сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Тотх/Хиндова, и Малечкова/Хвалинска будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-648211-edas-butvilas-lusyano-emanuel-ambrodzhi-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-03-05-23/