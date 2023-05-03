Эмили Эльде — Тильда Хесслерид. Прогноз, ставки на матч(04.05.23)

Прогноз Эмили Эльде — Тильда Хесслерид (04 мая), ставки и коэффициенты

Эмили Эльде — Тильда Хесслерид (04-го мая), ставки и коэффициенты

04-го мая в 11:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Эмили Эльде , а противостоять в этом поединке будет Тильда Хесслерид.



Буквально несколько дней назад Эмили Эльде и Тильда Хесслерид играли свои матчи, а теперь уже 04-го мая им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 11:05. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Эмили Эльде имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Эмили Эльде — Тильда Хесслерид. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 04-го мая откроет его противостояние Эмили Эльде — Тильда Хесслерид. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 11:05 по МСК, то есть до начала игры. Эмили Эльде и Тильда Хесслерид отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Тильда Хесслерид может гордиться семью победами, а вот Эмили Эльде имеет только пять выигранных встреч.

Эмили Эльде

Этот турнир Эмили Эльде проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Эмили Эльде может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Эмили Эльде однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Эмили Эльде имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Эмили Эльде левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Эмили Эльде хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Тильда Хесслерид

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Тильда Хесслерид на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Тильда Хесслерид демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Тильда Хесслерид имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Тильда Хесслерид намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Тильда Хесслерид не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Тильда Хесслерид будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Тильда Хесслерид и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Тильда Хесслерид умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Эмили Эльде и Тильда Хесслерид впервые будут встречаться между собой. Если Эмили Эльде уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Тильда Хесслерид пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Эмили Эльде демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Эмили Эльде – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Эмили Эльде — Тильда Хесслерид. Прогноз, ставки на матч(04.05.23)

Эмили Эльде

На этом турнире именно Эмили Эльде может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Эмили Эльде отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Эмили Эльде еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Эмили Эльде не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Тильда Хесслерид

Тильда Хесслерид лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Тильда Хесслерид играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Тильда Хесслерид начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Тильда Хесслерид выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Тильда Хесслерид сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Эмили Эльде — Тильда Хесслерид Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Эмили Эльде и Тильда Хесслерид, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Эмили Эльде и Тильда Хесслерид играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Эмили Эльде, и Тильда Хесслерид неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Эмили Эльде — Тильда Хесслерид: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Эмили Эльде имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Эмили Эльде и Тильда Хесслерид отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Тильда Хесслерид в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Эмили Эльде превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Тильда Хесслерид сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Эмили Эльде гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эмили Эльде — Тильда Хесслерид. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Эмили Эльде и Тильда Хесслерид сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Эмили Эльде, и Тильда Хесслерид будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-648889-magnum-zhen-vector-zhen-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-voleybol-04-05-23/