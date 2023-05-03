Прогноз Вайнтрауб/Схинас — Вёрнер/Счелл (04 мая), ставки и коэффициенты

Вайнтрауб/Схинас — Вёрнер/Счелл. Прогноз, ставки на матч (04.05.23)

04 мая в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вайнтрауб/Схинас , а противостоять в этом поединке будет Вёрнер/Счелл.



Так как Вайнтрауб/Схинас в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Вёрнер/Счелл, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 04 мая. Но, доказать обратное Вайнтрауб/Схинас все же сможет в 14:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вайнтрауб/Схинас — Вёрнер/Счелл:

Теннисный поединок Вайнтрауб/Схинас — Вёрнер/Счелл запланирован организаторами турнира на 04 мая, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 14:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Вайнтрауб/Схинас и Вёрнер/Счелл встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Вайнтрауб/Схинас имеет три победы при одном поражении.

Вайнтрауб/Схинас

Болельщики ожидали, что на этом турнире Вайнтрауб/Схинас продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Вайнтрауб/Схинас в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Вайнтрауб/Схинас сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Вайнтрауб/Схинас немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Вёрнер/Счелл

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Вёрнер/Счеллв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Вёрнер/Счелл играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Вёрнер/Счелл держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Вёрнер/Счелл демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Вёрнер/Счелл находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Вайнтрауб/Схинас — Вёрнер/Счелл

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Вайнтрауб/Схинас — Вёрнер/Счелл. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.05.23)

Вайнтрауб/Схинас

В этом сезоне Вайнтрауб/Схинас демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Вайнтрауб/Схинас уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Вайнтрауб/Схинас любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Вайнтрауб/Схинас часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Вайнтрауб/Схинас умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Вёрнер/Счелл

Выступать в зале Вёрнер/Счелл не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Вёрнер/Счелл старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Вёрнер/Счелл принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Вёрнер/Счелл демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Вёрнер/Счелл даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Вёрнер/Счелл хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Вайнтрауб/Схинас — Вёрнер/Счелл Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Вайнтрауб/Схинас и Вёрнер/Счелл начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Вайнтрауб/Схинас и Вёрнер/Счелл показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Вайнтрауб/Схинас и Вёрнер/Счелл провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Вайнтрауб/Схинас и Вёрнер/Счелл действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Вайнтрауб/Схинас — Вёрнер/Счелл: андердог способен удивить фаворита

Вайнтрауб/Схинас и Вёрнер/Счелл которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Вайнтрауб/Схинас имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Вёрнер/Счелл хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Вайнтрауб/Схинас. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Вёрнер/Счелл умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Вайнтрауб/Схинас довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Вёрнер/Счелл вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Вайнтрауб/Схинас.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вайнтрауб/Схинас — Вёрнер/Счелл. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Вайнтрауб/Схинас и Вёрнер/Счелл. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Вайнтрауб/Схинас и для Вёрнер/Счелл, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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