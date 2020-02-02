Прогноз Сахабат Семаранг (жен) — Скорпио Джакарта (жен) (03 февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Сахабат Семаранг (жен) — Скорпио Джакарта (жен) 03 февраля

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Сахабат Семаранг (жен) — Скорпио Джакарта (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Сахабат Семаранг (жен)

На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Сахабат Семаранг (жен) и Скорпио Джакарта (жен). Оно пройдет 03 февраля, так что можно не сомневаться, что в 13:00 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.Поклонники баскетбольного клуба Сахабат Семаранг (жен) намерены 03 февраля поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Скорпио Джакарта (жен). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 13:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.В этом сезоне баскетбольный клуб Сахабат Семаранг (жен) стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Сахабат Семаранг (жен) выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Сахабат Семаранг (жен) идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Сахабат Семаранг (жен) вообще лидирует в чемпионате.

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Скорпио Джакарта (жен)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Скорпио Джакарта (жен) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Скорпио Джакарта (жен) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Скорпио Джакарта (жен) травмированы только игроки глубокого резерва.

Сахабат Семаранг (жен) — Скорпио Джакарта (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Сахабат Семаранг (жен) — Скорпио Джакарта (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.02.20)

Сахабат Семаранг (жен)

Скорпио Джакарта (жен)

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Сегодня матч Сахабат Семаранг (жен) — Скорпио Джакарта (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Сахабат Семаранг (жен) - Скорпио Джакарта (жен): хозяева сыграют в свой баскетбол

СЕГОДНЯ МАТЧ Сахабат Семаранг (жен) - Скорпио Джакарта (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Баскетбольный клуб Сахабат Семаранг (жен) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 03 февраля. На этот раз соперником хозяев будет Скорпио Джакарта (жен), так что в 13:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Сахабат Семаранг (жен). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.С приходом нового тренера баскетбольный клуб Сахабат Семаранг (жен) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.Два года назад баскетбольный клуб Скорпио Джакарта (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Скорпио Джакарта (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Сахабат Семаранг (жен) - Скорпио Джакарта (жен), который должен пройти 03 февраля в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 13:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Сахабат Семаранг (жен) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.Прошлый матч баскетбольный клуб Сахабат Семаранг (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Сахабат Семаранг (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Сахабат Семаранг (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Сахабат Семаранг (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков. На прошлой неделе баскетбольный клуб Скорпио Джакарта (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Скорпио Джакарта (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Скорпио Джакарта (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.Долгое время баскетбольный клуб Сахабат Семаранг (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Сахабат Семаранг (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Сахабат Семаранг (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды. Три года назад у баскетбольного клуба Скорпио Джакарта (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Скорпио Джакарта (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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