Прогноз на бой Кай Асакура (Япо) — Юки Мотоя (Япо) 06.05.2023

«Кай Асакура (Япо)» – «Юки Мотоя (Япо)». 06.05.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 06-го мая должен состояться бой Кай Асакура (Япо) — Юки Мотоя (Япо), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 11:15 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Кай Асакура (Япо) и Юки Мотоя (Япо) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 11:15 по московскому времени Кай Асакура (Япо) и Юки Мотоя (Япо) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 06-го мая, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Кай Асакура (Япо) и Юки Мотоя (Япо) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Кай Асакура (Япо).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кай Асакура (Япо) — Юки Мотоя (Япо):

победа Кай Асакура (Япо) – 0, ничья – 0, победа Юки Мотоя (Япо) – 0

Прогноз на матч Кай Асакура (Япо) – Юки Мотоя (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 06-го мая :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Кай Асакура (Япо) не очень выгодно, а вот Юки Мотоя (Япо) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Кай Асакура (Япо) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Кай Асакура (Япо) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Кай Асакура (Япо) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Кай Асакура (Япо) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Кай Асакура (Япо) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Кай Асакура (Япо) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Кай Асакура (Япо) может и не устоять на ногах.

Юки Мотоя (Япо) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Юки Мотоя (Япо) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Юки Мотоя (Япо) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Юки Мотоя (Япо) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Юки Мотоя (Япо) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Кай Асакура (Япо) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Кай Асакура (Япо) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Кай Асакура (Япо) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Кай Асакура (Япо) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Кай Асакура (Япо) валится с ног. К тому же, Кай Асакура (Япо) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Кай Асакура (Япо) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Юки Мотоя (Япо) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Юки Мотоя (Япо) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Юки Мотоя (Япо) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Юки Мотоя (Япо) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Кай Асакура (Япо) – Юки Мотоя (Япо) 06.05.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Кай Асакура (Япо) и Юки Мотоя (Япо). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Кай Асакура (Япо) и Юки Мотоя (Япо) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Кай Асакура (Япо) и Юки Мотоя (Япо) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Кай Асакура (Япо) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Юки Мотоя (Япо) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Кай Асакура (Япо) — Юки Мотоя (Япо) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Кай Асакура (Япо) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Кай Асакура (Япо) в данный момент сильнее, нежели Юки Мотоя (Япо), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Кай Асакура (Япо)

В своей профессиональной карьере Кай Асакура (Япо) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Кай Асакура (Япо) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Кай Асакура (Япо) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Кай Асакура (Япо) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Кай Асакура (Япо) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Юки Мотоя (Япо)

На данный момент Юки Мотоя (Япо) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Юки Мотоя (Япо) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Юки Мотоя (Япо) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Юки Мотоя (Япо) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Юки Мотоя (Япо) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Кай Асакура (Япо) — Юки Мотоя (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 06-го мая

Несмотря на то, что Кай Асакура (Япо) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Юки Мотоя (Япо) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Так как Кай Асакура (Япо) и Юки Мотоя (Япо) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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