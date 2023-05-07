Прогноз на бой Джошуа Буатси (Вел) — Павел Степиен (Пол) 07.05.2023

«Джошуа Буатси (Вел)» – «Павел Степиен (Пол)». 07.05.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 07.05.2023 должен состояться бой Джошуа Буатси (Вел) — Павел Степиен (Пол), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 00:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Джошуа Буатси (Вел) и Павел Степиен (Пол) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Джошуа Буатси (Вел) обладает несколькими чемпионскими титулами и 07.05.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Павел Степиен (Пол), так что вряд ли в 00:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джошуа Буатси (Вел) — Павел Степиен (Пол):

победа Джошуа Буатси (Вел) – 1.068, ничья – 37, победа Павел Степиен (Пол) – 10

Прогноз на матч Джошуа Буатси (Вел) – Павел Степиен (Пол) Бои, титульный бой, 07.05.2023 :

Букмекерские конторы на бой Джошуа Буатси (Вел) — Павел Степиен (Пол) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.068 и 10.

История личных встреч

В свои 32 года Джошуа Буатси (Вел) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Джошуа Буатси (Вел) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Джошуа Буатси (Вел) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Джошуа Буатси (Вел) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Джошуа Буатси (Вел) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Павел Степиен (Пол) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Павел Степиен (Пол) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Павел Степиен (Пол), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Павел Степиен (Пол) должен быть в хорошей физической форме. Павел Степиен (Пол) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Джошуа Буатси (Вел) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Джошуа Буатси (Вел) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Джошуа Буатси (Вел) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Джошуа Буатси (Вел) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Джошуа Буатси (Вел) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Джошуа Буатси (Вел) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Павел Степиен (Пол) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Павел Степиен (Пол) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Павел Степиен (Пол) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Павел Степиен (Пол) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Павел Степиен (Пол), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Джошуа Буатси (Вел) – Павел Степиен (Пол) 07.05.23

Появление на ринге таких бойцов, как Джошуа Буатси (Вел) и Павел Степиен (Пол) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джошуа Буатси (Вел) и Павел Степиен (Пол). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Джошуа Буатси (Вел) и Павел Степиен (Пол). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Джошуа Буатси (Вел) и Павел Степиен (Пол) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Джошуа Буатси (Вел) и Павел Степиен (Пол) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Джошуа Буатси (Вел) будет намного сильнее, чем Павел Степиен (Пол), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Джошуа Буатси (Вел) — Павел Степиен (Пол) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Павел Степиен (Пол).

Джошуа Буатси (Вел)

Джошуа Буатси (Вел) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Джошуа Буатси (Вел) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Джошуа Буатси (Вел) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Джошуа Буатси (Вел) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Джошуа Буатси (Вел) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Павел Степиен (Пол)

Прошлый бой Павел Степиен (Пол) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Павел Степиен (Пол) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Павел Степиен (Пол) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Павел Степиен (Пол) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Джошуа Буатси (Вел) — Павел Степиен (Пол). Прогноз и ставки на матч. Бои 07.05.2023

Спортивные эксперты считают, что Джошуа Буатси (Вел) сейчас намного сильнее, чем Павел Степиен (Пол), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

В этом бою Джошуа Буатси (Вел) является очевидным фаворитом, ведь Павел Степиен (Пол) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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