Бинда/Симакин — Алькала Гурри/Мартинес Мартинес: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Бинда/Симакин — Алькала Гурри/Мартинес Мартинес (09-го мая 2023 года), ставки и коэффициенты

Бинда/Симакин — Алькала Гурри/Мартинес Мартинес (09.05.2023), ставки и коэффициенты

09.05.2023 в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бинда/Симакин , а противостоять в этом поединке будет Алькала Гурри/Мартинес Мартинес.



Теннисное противостояние Бинда/Симакин — Алькала Гурри/Мартинес Мартинес пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 09.05.2023. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 15:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Бинда/Симакин является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Бинда/Симакин — Алькала Гурри/Мартинес Мартинес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Бинда/Симакин — Алькала Гурри/Мартинес Мартинес запланирован организаторами турнира на 09.05.2023, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 15:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Бинда/Симакин и Алькала Гурри/Мартинес Мартинес встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Бинда/Симакин имеет три победы при одном поражении.

Бинда/Симакин

Так как Бинда/Симакин выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Бинда/Симакин снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Бинда/Симакин, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Бинда/Симакин чем-то удивить, пока не ясно.



Алькала Гурри/Мартинес Мартинес

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Алькала Гурри/Мартинес Мартинес на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Алькала Гурри/Мартинес Мартинес демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Алькала Гурри/Мартинес Мартинес имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Алькала Гурри/Мартинес Мартинес намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Алькала Гурри/Мартинес Мартинес не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Алькала Гурри/Мартинес Мартинес будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Алькала Гурри/Мартинес Мартинес и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Алькала Гурри/Мартинес Мартинес умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Бинда/Симакин — Алькала Гурри/Мартинес Мартинес

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Бинда/Симакин и Алькала Гурри/Мартинес Мартинес уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Бинда/Симакин — Алькала Гурри/Мартинес Мартинес 09.05.2023

Бинда/Симакин

Несмотря на внушительный возраст, Бинда/Симакин демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Бинда/Симакин гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Бинда/Симакин обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Бинда/Симакин снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Бинда/Симакин может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Алькала Гурри/Мартинес Мартинес

На этом турнире Алькала Гурри/Мартинес Мартинес играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Алькала Гурри/Мартинес Мартинес какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Алькала Гурри/Мартинес Мартинес уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Алькала Гурри/Мартинес Мартинес много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Алькала Гурри/Мартинес Мартинес сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Алькала Гурри/Мартинес Мартинес не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Бинда/Симакин — Алькала Гурри/Мартинес Мартинес Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Бинда/Симакин и Алькала Гурри/Мартинес Мартинес начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Бинда/Симакин и Алькала Гурри/Мартинес Мартинес показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Бинда/Симакин и Алькала Гурри/Мартинес Мартинес провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Бинда/Симакин и Алькала Гурри/Мартинес Мартинес действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Бинда/Симакин — Алькала Гурри/Мартинес Мартинес: андердог способен удивить фаворита

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Бинда/Симакин и Алькала Гурри/Мартинес Мартинес, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Бинда/Симакин и Алькала Гурри/Мартинес Мартинес уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бинда/Симакин — Алькала Гурри/Мартинес Мартинес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Бинда/Симакин и Алькала Гурри/Мартинес Мартинес.



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