Прогноз на бой Морено Фендеро (Фра) — Павел Сосулин (Рос) 09-го мая 2023 года

«Морено Фендеро (Фра)» – «Павел Сосулин (Рос)». 09.05.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Морено Фендеро (Фра) проведет 09 мая, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Павел Сосулин (Рос). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 17:20 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 17:20 по московскому времени Морено Фендеро (Фра) и Павел Сосулин (Рос) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 09 мая, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Морено Фендеро (Фра) и Павел Сосулин (Рос) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Морено Фендеро (Фра).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Морено Фендеро (Фра) — Павел Сосулин (Рос):

победа Морено Фендеро (Фра) – 0, ничья – 0, победа Павел Сосулин (Рос) – 0

Прогноз на матч Морено Фендеро (Фра) – Павел Сосулин (Рос) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 09 мая :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Морено Фендеро (Фра) станет победителем боя. Если выиграет Павел Сосулин (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Морено Фендеро (Фра) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Морено Фендеро (Фра) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Морено Фендеро (Фра) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Морено Фендеро (Фра) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Павел Сосулин (Рос) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Павел Сосулин (Рос) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Павел Сосулин (Рос) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Павел Сосулин (Рос) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Павел Сосулин (Рос) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Морено Фендеро (Фра) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Морено Фендеро (Фра) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Морено Фендеро (Фра) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Морено Фендеро (Фра) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Павел Сосулин (Рос) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Павел Сосулин (Рос) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Павел Сосулин (Рос) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Павел Сосулин (Рос) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Павел Сосулин (Рос) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Морено Фендеро (Фра) – Павел Сосулин (Рос) 09.05.23

Появление на ринге таких бойцов, как Морено Фендеро (Фра) и Павел Сосулин (Рос) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Морено Фендеро (Фра) и Павел Сосулин (Рос). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Морено Фендеро (Фра) и Павел Сосулин (Рос) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Морено Фендеро (Фра) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Павел Сосулин (Рос) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Морено Фендеро (Фра) является очевидным фаворитом, ведь Павел Сосулин (Рос) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Морено Фендеро (Фра) и Павел Сосулин (Рос), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Павел Сосулин (Рос) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Морено Фендеро (Фра)

На самом деле Морено Фендеро (Фра) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Морено Фендеро (Фра) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Морено Фендеро (Фра) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Морено Фендеро (Фра) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Морено Фендеро (Фра) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Павел Сосулин (Рос)

На данный момент Павел Сосулин (Рос) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Павел Сосулин (Рос) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Павел Сосулин (Рос) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Павел Сосулин (Рос) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Павел Сосулин (Рос) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Морено Фендеро (Фра) — Павел Сосулин (Рос). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 09 мая

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Морено Фендеро (Фра) — Павел Сосулин (Рос) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Морено Фендеро (Фра) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Морено Фендеро (Фра) — Павел Сосулин (Рос) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Морено Фендеро (Фра) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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