Прогноз на бой Хавьер Ибаньес (Куб) — Мохаммад Хуссам Уддин (Инд) 10 мая

«Хавьер Ибаньес (Куб)» – «Мохаммад Хуссам Уддин (Инд)». 10.05.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Хавьер Ибаньес (Куб) проведет 10.05.2023, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Мохаммад Хуссам Уддин (Инд). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 12:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 10.05.2023 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Хавьер Ибаньес (Куб) — Мохаммад Хуссам Уддин (Инд). По Москве начало данного поединка будет в 12:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хавьер Ибаньес (Куб) — Мохаммад Хуссам Уддин (Инд):

победа Хавьер Ибаньес (Куб) – 0, ничья – 0, победа Мохаммад Хуссам Уддин (Инд) – 0

Прогноз на матч Хавьер Ибаньес (Куб) – Мохаммад Хуссам Уддин (Инд) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 10.05.2023 :

Букмекерские конторы на бой Хавьер Ибаньес (Куб) — Мохаммад Хуссам Уддин (Инд) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Хавьер Ибаньес (Куб) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Хавьер Ибаньес (Куб) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Хавьер Ибаньес (Куб) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Хавьер Ибаньес (Куб) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Хавьер Ибаньес (Куб) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Хавьер Ибаньес (Куб) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Мохаммад Хуссам Уддин (Инд) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Мохаммад Хуссам Уддин (Инд) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Мохаммад Хуссам Уддин (Инд) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Мохаммад Хуссам Уддин (Инд) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Мохаммад Хуссам Уддин (Инд) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Хавьер Ибаньес (Куб) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Хавьер Ибаньес (Куб) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Хавьер Ибаньес (Куб) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Хавьер Ибаньес (Куб) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Мохаммад Хуссам Уддин (Инд) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Мохаммад Хуссам Уддин (Инд) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Мохаммад Хуссам Уддин (Инд) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Мохаммад Хуссам Уддин (Инд) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Хавьер Ибаньес (Куб) – Мохаммад Хуссам Уддин (Инд) 10.05.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Хавьер Ибаньес (Куб) и Мохаммад Хуссам Уддин (Инд). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Хавьер Ибаньес (Куб) и Мохаммад Хуссам Уддин (Инд) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Хавьер Ибаньес (Куб) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Мохаммад Хуссам Уддин (Инд) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Хавьер Ибаньес (Куб) будет намного сильнее, чем Мохаммад Хуссам Уддин (Инд), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Спортивные прогнозисты считают, что Хавьер Ибаньес (Куб) в данный момент сильнее, нежели Мохаммад Хуссам Уддин (Инд), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Хавьер Ибаньес (Куб)

Несмотря на то, что Хавьер Ибаньес (Куб) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Хавьер Ибаньес (Куб) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Хавьер Ибаньес (Куб) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Хавьер Ибаньес (Куб) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Мохаммад Хуссам Уддин (Инд)

Последний раз Мохаммад Хуссам Уддин (Инд) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Мохаммад Хуссам Уддин (Инд) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Мохаммад Хуссам Уддин (Инд) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Мохаммад Хуссам Уддин (Инд) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Мохаммад Хуссам Уддин (Инд)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Мохаммад Хуссам Уддин (Инд) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Хавьер Ибаньес (Куб) — Мохаммад Хуссам Уддин (Инд). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 10.05.2023

Так как Хавьер Ибаньес (Куб) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Мохаммад Хуссам Уддин (Инд).

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Хавьер Ибаньес (Куб) будет намного сильнее, чем Мохаммад Хуссам Уддин (Инд), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

http://rockaluga.ru/cat3-850088-prognoz-eleonora-baglou-anastasiya-kovaleva-10-maya-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat3-651613-ana-bogdan-nao-hibino-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-tennis-10-05-23/