Прогноз на бой Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) — Вилли Хатчинсон (Вел) 12-го мая 2023 года

«Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг)» – «Вилли Хатчинсон (Вел)». 12.05.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 12-го мая 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) — Вилли Хатчинсон (Вел). На ринге его участники появятся в 23:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 23:30 по московскому времени Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) и Вилли Хатчинсон (Вел) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 12-го мая 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) и Вилли Хатчинсон (Вел) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) — Вилли Хатчинсон (Вел):

победа Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) – 0, ничья – 0, победа Вилли Хатчинсон (Вел) – 0

Прогноз на матч Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) – Вилли Хатчинсон (Вел) Бои, титульный бой, 12-го мая 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Вилли Хатчинсон (Вел) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Вилли Хатчинсон (Вел) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Вилли Хатчинсон (Вел) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Вилли Хатчинсон (Вел) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Вилли Хатчинсон (Вел) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Вилли Хатчинсон (Вел) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Вилли Хатчинсон (Вел) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Вилли Хатчинсон (Вел) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Вилли Хатчинсон (Вел) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Вилли Хатчинсон (Вел) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Вилли Хатчинсон (Вел) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Вилли Хатчинсон (Вел) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Вилли Хатчинсон (Вел) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) – Вилли Хатчинсон (Вел) 12.05.23

Появление на ринге таких бойцов, как Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) и Вилли Хатчинсон (Вел) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) и Вилли Хатчинсон (Вел). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) и Вилли Хатчинсон (Вел). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) и Вилли Хатчинсон (Вел) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) и Вилли Хатчинсон (Вел) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) сейчас находится на пике формы, так что Вилли Хатчинсон (Вел) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг).

Спортивные прогнозисты считают, что Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) в данный момент сильнее, нежели Вилли Хатчинсон (Вел), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг)

Несмотря на то, что Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Вилли Хатчинсон (Вел)

В данный момент Вилли Хатчинсон (Вел) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Вилли Хатчинсон (Вел) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Вилли Хатчинсон (Вел) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Вилли Хатчинсон (Вел) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) — Вилли Хатчинсон (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 12-го мая 2023 года

Несмотря на то, что Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Вилли Хатчинсон (Вел) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) и Вилли Хатчинсон (Вел), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) выиграет с помощью нокаута.

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