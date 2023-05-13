Прогноз на бой Жасон Молоней (Авс) — Винсент Астролабио (Фил) 13-го мая

«Жасон Молоней (Авс)» – «Винсент Астролабио (Фил)». 13.05.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 13.05.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Жасон Молоней (Авс) — Винсент Астролабио (Фил). На ринге его участники появятся в 05:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Жасон Молоней (Авс) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 05:00 по московскому времени Жасон Молоней (Авс) и Винсент Астролабио (Фил) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 13.05.2023, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Жасон Молоней (Авс) и Винсент Астролабио (Фил) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Жасон Молоней (Авс).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Жасон Молоней (Авс) — Винсент Астролабио (Фил):

победа Жасон Молоней (Авс) – 1.55, ничья – 17, победа Винсент Астролабио (Фил) – 2.518

Прогноз на матч Жасон Молоней (Авс) – Винсент Астролабио (Фил) Бои, титульный бой, 13.05.2023 :

По коэффициенту 1.55 ставить на то, что выиграет Жасон Молоней (Авс) не очень выгодно, а вот Винсент Астролабио (Фил) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 2.518.

История личных встреч

На данный момент Жасон Молоней (Авс) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Жасон Молоней (Авс) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Жасон Молоней (Авс) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Жасон Молоней (Авс) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Винсент Астролабио (Фил) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Винсент Астролабио (Фил) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Винсент Астролабио (Фил) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Винсент Астролабио (Фил) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Винсент Астролабио (Фил) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Жасон Молоней (Авс) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Жасон Молоней (Авс) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Жасон Молоней (Авс) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Жасон Молоней (Авс) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Жасон Молоней (Авс) валится с ног. К тому же, Жасон Молоней (Авс) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Жасон Молоней (Авс) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Винсент Астролабио (Фил) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Винсент Астролабио (Фил) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Винсент Астролабио (Фил) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Винсент Астролабио (Фил) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Винсент Астролабио (Фил), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Жасон Молоней (Авс) – Винсент Астролабио (Фил) 13.05.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Жасон Молоней (Авс) и Винсент Астролабио (Фил) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Жасон Молоней (Авс) и Винсент Астролабио (Фил) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Жасон Молоней (Авс) и Винсент Астролабио (Фил) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Жасон Молоней (Авс) и Винсент Астролабио (Фил) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Жасон Молоней (Авс) является очевидным фаворитом, ведь Винсент Астролабио (Фил) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Жасон Молоней (Авс) и Винсент Астролабио (Фил), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Винсент Астролабио (Фил) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Жасон Молоней (Авс)

Жасон Молоней (Авс) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Жасон Молоней (Авс) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Жасон Молоней (Авс) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Жасон Молоней (Авс) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Жасон Молоней (Авс) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Винсент Астролабио (Фил)

В данный момент Винсент Астролабио (Фил) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Винсент Астролабио (Фил) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Винсент Астролабио (Фил) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Винсент Астролабио (Фил) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Жасон Молоней (Авс) — Винсент Астролабио (Фил). Прогноз и ставки на матч. Бои 13.05.2023

Вряд ли Жасон Молоней (Авс) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Винсент Астролабио (Фил), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Жасон Молоней (Авс) — Винсент Астролабио (Фил) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Жасон Молоней (Авс) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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