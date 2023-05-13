Прогноз на бой Велджон Миндоро (Фил) — Такеши Иноуэ (Япо) 13 мая

«Велджон Миндоро (Фил)» – «Такеши Иноуэ (Япо)». 13.05.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Велджон Миндоро (Фил) — Такеши Иноуэ (Япо) на 13.05.2023, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Велджон Миндоро (Фил) и Такеши Иноуэ (Япо) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 11:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Велджон Миндоро (Фил) — Такеши Иноуэ (Япо) пройдет 13.05.2023, и можно не сомневаться, что в 11:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Велджон Миндоро (Фил) имеет две победы нокаутом, а Такеши Иноуэ (Япо) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Велджон Миндоро (Фил) — Такеши Иноуэ (Япо):

победа Велджон Миндоро (Фил) – 0, ничья – 0, победа Такеши Иноуэ (Япо) – 0

Прогноз на матч Велджон Миндоро (Фил) – Такеши Иноуэ (Япо) Бои, титульный бой, 13.05.2023 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Велджон Миндоро (Фил) станет победителем боя. Если выиграет Такеши Иноуэ (Япо), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Велджон Миндоро (Фил) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Велджон Миндоро (Фил) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Велджон Миндоро (Фил) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Велджон Миндоро (Фил) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Велджон Миндоро (Фил) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Велджон Миндоро (Фил) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Такеши Иноуэ (Япо) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Такеши Иноуэ (Япо) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Такеши Иноуэ (Япо) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Такеши Иноуэ (Япо) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Такеши Иноуэ (Япо) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Велджон Миндоро (Фил) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Велджон Миндоро (Фил) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Велджон Миндоро (Фил) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Велджон Миндоро (Фил) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Велджон Миндоро (Фил) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Велджон Миндоро (Фил) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Такеши Иноуэ (Япо) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Такеши Иноуэ (Япо) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Такеши Иноуэ (Япо) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Такеши Иноуэ (Япо) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Такеши Иноуэ (Япо), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Велджон Миндоро (Фил) – Такеши Иноуэ (Япо) 13.05.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Велджон Миндоро (Фил) и Такеши Иноуэ (Япо), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Велджон Миндоро (Фил) и Такеши Иноуэ (Япо) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Велджон Миндоро (Фил) легко справится с таким соперником, как Такеши Иноуэ (Япо). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Велджон Миндоро (Фил) — Такеши Иноуэ (Япо) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Такеши Иноуэ (Япо) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Велджон Миндоро (Фил)

В своей профессиональной карьере Велджон Миндоро (Фил) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Велджон Миндоро (Фил) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Велджон Миндоро (Фил) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Велджон Миндоро (Фил) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Велджон Миндоро (Фил) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Такеши Иноуэ (Япо)

На данный момент Такеши Иноуэ (Япо) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Такеши Иноуэ (Япо) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Такеши Иноуэ (Япо) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Такеши Иноуэ (Япо) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Такеши Иноуэ (Япо) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Велджон Миндоро (Фил) — Такеши Иноуэ (Япо). Прогноз и ставки на матч. Бои 13.05.2023

Несмотря на то, что Велджон Миндоро (Фил) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Такеши Иноуэ (Япо) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Велджон Миндоро (Фил) и Такеши Иноуэ (Япо), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Велджон Миндоро (Фил) выиграет бой.

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