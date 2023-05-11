Прогноз на бой Владимир Кузьминых (Рос) — Денис Сулимов (Рос) 13 мая

«Владимир Кузьминых (Рос)» – «Денис Сулимов (Рос)». 13.05.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 13-го мая состоится интересный поединок Владимир Кузьминых (Рос) — Денис Сулимов (Рос), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 15:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Владимир Кузьминых (Рос) — Денис Сулимов (Рос) пройдет 13-го мая, и можно не сомневаться, что в 15:30 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Владимир Кузьминых (Рос) имеет две победы нокаутом, а Денис Сулимов (Рос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Владимир Кузьминых (Рос) — Денис Сулимов (Рос):

победа Владимир Кузьминых (Рос) – 3.64, ничья – 60, победа Денис Сулимов (Рос) – 1.27

Прогноз на матч Владимир Кузьминых (Рос) – Денис Сулимов (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13-го мая :

По коэффициенту 3.64 ставить на то, что выиграет Владимир Кузьминых (Рос) не очень выгодно, а вот Денис Сулимов (Рос) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 1.27.

История личных встреч

В свои 32 года Владимир Кузьминых (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Владимир Кузьминых (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Владимир Кузьминых (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Владимир Кузьминых (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Владимир Кузьминых (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Денис Сулимов (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Денис Сулимов (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Денис Сулимов (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Денис Сулимов (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Денис Сулимов (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Владимир Кузьминых (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Владимир Кузьминых (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Владимир Кузьминых (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Владимир Кузьминых (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Владимир Кузьминых (Рос) валится с ног. К тому же, Владимир Кузьминых (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Владимир Кузьминых (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Денис Сулимов (Рос) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Денис Сулимов (Рос) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Денис Сулимов (Рос) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Денис Сулимов (Рос) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Денис Сулимов (Рос), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Владимир Кузьминых (Рос) – Денис Сулимов (Рос) 13.05.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Владимир Кузьминых (Рос) и Денис Сулимов (Рос), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Владимир Кузьминых (Рос) и Денис Сулимов (Рос) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Владимир Кузьминых (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Денис Сулимов (Рос) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Владимир Кузьминых (Рос) легко справится с таким соперником, как Денис Сулимов (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

На чемпионский бой Владимир Кузьминых (Рос) — Денис Сулимов (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Денис Сулимов (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Владимир Кузьминых (Рос)

Свою самую выдающуюся победу Владимир Кузьминых (Рос) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Владимир Кузьминых (Рос) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Владимир Кузьминых (Рос) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Владимир Кузьминых (Рос) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Владимир Кузьминых (Рос) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Денис Сулимов (Рос)

В данный момент Денис Сулимов (Рос) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Денис Сулимов (Рос) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Денис Сулимов (Рос) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Денис Сулимов (Рос) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Владимир Кузьминых (Рос) — Денис Сулимов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13-го мая

Вряд ли Владимир Кузьминых (Рос) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Денис Сулимов (Рос), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Владимир Кузьминых (Рос) будет намного сильнее, чем Денис Сулимов (Рос), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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