Прогноз МБА Москва II (жен) — СКФУ Ставропольчанка (жен) (04.02.2020), ставки и коэффициенты

МБА Москва II (жен) — СКФУ Ставропольчанка (жен). Прогноз, ставки на матч. Чемпионат России (04.02.20)

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МБА Москва II (жен) — СКФУ Ставропольчанка (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

МБА Москва II (жен)

Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча МБА Москва II (жен) – СКФУ Ставропольчанка (жен) вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 18:30 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 04.02.2020 и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК СКФУ Ставропольчанка (жен).Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб МБА Москва II (жен) проводит на своей площадке, и 04.02.2020 хозяевам предстоит матч против игроков клуба СКФУ Ставропольчанка (жен). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 18:30 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба МБА Москва II (жен), а один раз сильнее были игроки БК СКФУ Ставропольчанка (жен).Баскетбольный клуб МБА Москва II (жен) в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб МБА Москва II (жен) проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.

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СКФУ Ставропольчанка (жен)

Президент баскетбольного клуба СКФУ Ставропольчанка (жен) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба СКФУ Ставропольчанка (жен) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб СКФУ Ставропольчанка (жен) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

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Прогноз и ставка на матч МБА Москва II (жен) — СКФУ Ставропольчанка (жен) 04.02.2020

МБА Москва II (жен)

СКФУ Ставропольчанка (жен)

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МБА Москва II (жен) - СКФУ Ставропольчанка (жен): хозяева докажут превосходство над соперником

СЕГОДНЯ МАТЧ МБА Москва II (жен) - СКФУ Ставропольчанка (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок МБА Москва II (жен) - СКФУ Ставропольчанка (жен), который организаторы собираются провести 04.02.2020. По московскому времени начало данной игры будет в 18:30. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб МБА Москва II (жен).Сейчас баскетбольный клуб МБА Москва II (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб МБА Москва II (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу МБА Москва II (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.Два года назад баскетбольный клуб СКФУ Ставропольчанка (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб СКФУ Ставропольчанка (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка МБА Москва II (жен) - СКФУ Ставропольчанка (жен), который должен пройти 04.02.2020 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 18:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб МБА Москва II (жен) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб МБА Москва II (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба МБА Москва II (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба МБА Москва II (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных. Недавно у баскетбольного клуба СКФУ Ставропольчанка (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб СКФУ Ставропольчанка (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба СКФУ Ставропольчанка (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.Этот сезон для баскетбольного клуба МБА Москва II (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба МБА Москва II (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба МБА Москва II (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой. Три года назад у баскетбольного клуба СКФУ Ставропольчанка (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб СКФУ Ставропольчанка (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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