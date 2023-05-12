Прогноз на бой Грациан Саджинский (Пол) — Вилсон Варела (Фра) 13-го мая 2023 года

«Грациан Саджинский (Пол)» – «Вилсон Варела (Фра)». 13.05.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 13 мая букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Грациан Саджинский (Пол) — Вилсон Варела (Фра). На ринге его участники появятся в 22:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Грациан Саджинский (Пол) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 22:00 по московскому времени Грациан Саджинский (Пол) и Вилсон Варела (Фра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 13 мая, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Грациан Саджинский (Пол) и Вилсон Варела (Фра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Грациан Саджинский (Пол).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Грациан Саджинский (Пол) — Вилсон Варела (Фра):

победа Грациан Саджинский (Пол) – 0, ничья – 0, победа Вилсон Варела (Фра) – 0

Прогноз на матч Грациан Саджинский (Пол) – Вилсон Варела (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13 мая :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Грациан Саджинский (Пол) станет победителем боя. Если выиграет Вилсон Варела (Фра), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Грациан Саджинский (Пол) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Грациан Саджинский (Пол) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Грациан Саджинский (Пол) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Грациан Саджинский (Пол) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Вилсон Варела (Фра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Вилсон Варела (Фра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Вилсон Варела (Фра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Вилсон Варела (Фра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Вилсон Варела (Фра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Грациан Саджинский (Пол) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Грациан Саджинский (Пол) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Грациан Саджинский (Пол) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Грациан Саджинский (Пол) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Грациан Саджинский (Пол) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Грациан Саджинский (Пол) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Вилсон Варела (Фра) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Вилсон Варела (Фра) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Вилсон Варела (Фра) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Вилсон Варела (Фра) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Вилсон Варела (Фра) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Грациан Саджинский (Пол) – Вилсон Варела (Фра) 13.05.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Грациан Саджинский (Пол) и Вилсон Варела (Фра), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Грациан Саджинский (Пол) и Вилсон Варела (Фра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Грациан Саджинский (Пол) и Вилсон Варела (Фра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Грациан Саджинский (Пол) и Вилсон Варела (Фра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Грациан Саджинский (Пол) является очевидным фаворитом, ведь Вилсон Варела (Фра) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Спортивные прогнозисты считают, что Грациан Саджинский (Пол) в данный момент сильнее, нежели Вилсон Варела (Фра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Грациан Саджинский (Пол)

Как бы Грациан Саджинский (Пол) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Грациан Саджинский (Пол) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Грациан Саджинский (Пол) дрался на ринге только с представителями своей страны. Грациан Саджинский (Пол) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Грациан Саджинский (Пол) совершенно не работает над собственной защитой.

Вилсон Варела (Фра)

Вилсон Варела (Фра) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Вилсон Варела (Фра) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Вилсон Варела (Фра) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Вилсон Варела (Фра) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Вилсон Варела (Фра) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Грациан Саджинский (Пол) — Вилсон Варела (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13 мая

Никто не сомневается, что Грациан Саджинский (Пол) намного сильнее, чем Вилсон Варела (Фра), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Грациан Саджинский (Пол) — Вилсон Варела (Фра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Грациан Саджинский (Пол) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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