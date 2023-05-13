Прогноз на бой Богдан Гнидко (Укр) — Рафал Киянчук (Пол) 13-го мая 2023 года

«Богдан Гнидко (Укр)» – «Рафал Киянчук (Пол)». 13.05.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 13.05.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Богдан Гнидко (Укр) — Рафал Киянчук (Пол). На ринге его участники появятся в 23:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Богдан Гнидко (Укр) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Богдан Гнидко (Укр) — Рафал Киянчук (Пол) пройдет 13.05.2023, и можно не сомневаться, что в 23:30 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Богдан Гнидко (Укр) имеет две победы нокаутом, а Рафал Киянчук (Пол) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Богдан Гнидко (Укр) — Рафал Киянчук (Пол):

победа Богдан Гнидко (Укр) – 0, ничья – 0, победа Рафал Киянчук (Пол) – 0

Прогноз на матч Богдан Гнидко (Укр) – Рафал Киянчук (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13.05.2023 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Богдан Гнидко (Укр) не очень выгодно, а вот Рафал Киянчук (Пол) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Богдан Гнидко (Укр) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Богдан Гнидко (Укр) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Богдан Гнидко (Укр) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Богдан Гнидко (Укр) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Богдан Гнидко (Укр) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Богдан Гнидко (Укр) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Богдан Гнидко (Укр) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Рафал Киянчук (Пол) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Рафал Киянчук (Пол) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Рафал Киянчук (Пол) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Рафал Киянчук (Пол) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Рафал Киянчук (Пол) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Богдан Гнидко (Укр) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Богдан Гнидко (Укр) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Богдан Гнидко (Укр) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Богдан Гнидко (Укр) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Богдан Гнидко (Укр) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Богдан Гнидко (Укр) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Рафал Киянчук (Пол) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Рафал Киянчук (Пол) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Рафал Киянчук (Пол) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Рафал Киянчук (Пол) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Рафал Киянчук (Пол) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Богдан Гнидко (Укр) – Рафал Киянчук (Пол) 13.05.23

Появление на ринге таких бойцов, как Богдан Гнидко (Укр) и Рафал Киянчук (Пол) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Богдан Гнидко (Укр) и Рафал Киянчук (Пол). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Богдан Гнидко (Укр) и Рафал Киянчук (Пол) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Богдан Гнидко (Укр) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Рафал Киянчук (Пол) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Богдан Гнидко (Укр) и Рафал Киянчук (Пол), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Богдан Гнидко (Укр) выиграет с помощью нокаута.

На чемпионский бой Богдан Гнидко (Укр) — Рафал Киянчук (Пол) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Рафал Киянчук (Пол), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Богдан Гнидко (Укр)

В своей профессиональной карьере Богдан Гнидко (Укр) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Богдан Гнидко (Укр) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Богдан Гнидко (Укр) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Богдан Гнидко (Укр) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Богдан Гнидко (Укр) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Рафал Киянчук (Пол)

В данный момент Рафал Киянчук (Пол) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Рафал Киянчук (Пол) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Рафал Киянчук (Пол) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Рафал Киянчук (Пол) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Богдан Гнидко (Укр) — Рафал Киянчук (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13.05.2023

Несмотря на то, что Богдан Гнидко (Укр) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Рафал Киянчук (Пол) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Так как Богдан Гнидко (Укр) и Рафал Киянчук (Пол) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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