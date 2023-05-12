Прогноз на бой Кеннет Симс-младший (США) — Батыр Ахмедов (Рос) 14.05.2023

«Кеннет Симс-младший (США)» – «Батыр Ахмедов (Рос)». 14.05.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Кеннет Симс-младший (США) — Батыр Ахмедов (Рос) на 14-го мая, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Кеннет Симс-младший (США) и Батыр Ахмедов (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 00:00.

До 14-го мая осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Кеннет Симс-младший (США) — Батыр Ахмедов (Рос). Это будет продолжаться вплоть до 00:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кеннет Симс-младший (США) — Батыр Ахмедов (Рос):

победа Кеннет Симс-младший (США) – 0, ничья – 0, победа Батыр Ахмедов (Рос) – 0

Прогноз на матч Кеннет Симс-младший (США) – Батыр Ахмедов (Рос) Бои, титульный бой, 14-го мая :

Букмекерские конторы на бой Кеннет Симс-младший (США) — Батыр Ахмедов (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Кеннет Симс-младший (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Кеннет Симс-младший (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Кеннет Симс-младший (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Кеннет Симс-младший (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Кеннет Симс-младший (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Кеннет Симс-младший (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Батыр Ахмедов (Рос) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Батыр Ахмедов (Рос) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Батыр Ахмедов (Рос) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Батыр Ахмедов (Рос) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Батыр Ахмедов (Рос) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Кеннет Симс-младший (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Кеннет Симс-младший (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Кеннет Симс-младший (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Кеннет Симс-младший (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Кеннет Симс-младший (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Батыр Ахмедов (Рос) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Батыр Ахмедов (Рос) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Батыр Ахмедов (Рос) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Батыр Ахмедов (Рос) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Батыр Ахмедов (Рос), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Кеннет Симс-младший (США) – Батыр Ахмедов (Рос) 14.05.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Кеннет Симс-младший (США) и Батыр Ахмедов (Рос), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Кеннет Симс-младший (США) и Батыр Ахмедов (Рос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Кеннет Симс-младший (США) и Батыр Ахмедов (Рос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Кеннет Симс-младший (США) и Батыр Ахмедов (Рос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Кеннет Симс-младший (США) легко справится с таким соперником, как Батыр Ахмедов (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Кеннет Симс-младший (США) и Батыр Ахмедов (Рос), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Батыр Ахмедов (Рос) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Кеннет Симс-младший (США)

Так как Кеннет Симс-младший (США) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Кеннет Симс-младший (США) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Кеннет Симс-младший (США) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Кеннет Симс-младший (США) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Батыр Ахмедов (Рос)

Уже несколько лет Батыр Ахмедов (Рос) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Батыр Ахмедов (Рос) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Батыр Ахмедов (Рос) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Кеннет Симс-младший (США) — Батыр Ахмедов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Бои 14-го мая

В настоящее время Кеннет Симс-младший (США) и Батыр Ахмедов (Рос) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Кеннет Симс-младший (США) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Так как Кеннет Симс-младший (США) и Батыр Ахмедов (Рос) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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