Прогноз на бой Габриель Флорес Дж (США) — Деррик Мюррей (США) 14-го мая 2023 года

«Габриель Флорес Дж (США)» – «Деррик Мюррей (США)». 14.05.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 14 мая состоится интересный поединок Габриель Флорес Дж (США) — Деррик Мюррей (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 01:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Габриель Флорес Дж (США) — Деррик Мюррей (США) пройдет 14 мая, и можно не сомневаться, что в 01:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Габриель Флорес Дж (США) имеет две победы нокаутом, а Деррик Мюррей (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Габриель Флорес Дж (США) — Деррик Мюррей (США):

победа Габриель Флорес Дж (США) – 0, ничья – 0, победа Деррик Мюррей (США) – 0

Прогноз на матч Габриель Флорес Дж (США) – Деррик Мюррей (США) Бои, титульный бой, 14 мая :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Габриель Флорес Дж (США) не очень выгодно, а вот Деррик Мюррей (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Габриель Флорес Дж (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Габриель Флорес Дж (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Габриель Флорес Дж (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Габриель Флорес Дж (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Габриель Флорес Дж (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Деррик Мюррей (США) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Деррик Мюррей (США) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Деррик Мюррей (США) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Деррик Мюррей (США) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Деррик Мюррей (США) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Габриель Флорес Дж (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Габриель Флорес Дж (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Габриель Флорес Дж (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Габриель Флорес Дж (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Габриель Флорес Дж (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Деррик Мюррей (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Деррик Мюррей (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Деррик Мюррей (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Деррик Мюррей (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Деррик Мюррей (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Габриель Флорес Дж (США) – Деррик Мюррей (США) 14.05.23

Появление на ринге таких бойцов, как Габриель Флорес Дж (США) и Деррик Мюррей (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Габриель Флорес Дж (США) и Деррик Мюррей (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Габриель Флорес Дж (США) и Деррик Мюррей (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Габриель Флорес Дж (США) и Деррик Мюррей (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Габриель Флорес Дж (США) и Деррик Мюррей (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Габриель Флорес Дж (США) и Деррик Мюррей (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Габриель Флорес Дж (США) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Габриель Флорес Дж (США) — Деррик Мюррей (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Деррик Мюррей (США).

Габриель Флорес Дж (США)

Габриель Флорес Дж (США) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Габриель Флорес Дж (США) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Габриель Флорес Дж (США) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Габриель Флорес Дж (США) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Габриель Флорес Дж (США) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Деррик Мюррей (США)

На данный момент Деррик Мюррей (США) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Деррик Мюррей (США) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Деррик Мюррей (США) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Деррик Мюррей (США) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Деррик Мюррей (США) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Габриель Флорес Дж (США) — Деррик Мюррей (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 14 мая

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Габриель Флорес Дж (США) — Деррик Мюррей (США) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Габриель Флорес Дж (США) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Габриель Флорес Дж (США) — Деррик Мюррей (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Габриель Флорес Дж (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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