Прогноз на бой Жасон Молоней (Авс) — Винсент Астролабио (Фил) 14.05.2023

«Жасон Молоней (Авс)» – «Винсент Астролабио (Фил)». 14.05.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 14-го мая 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Жасон Молоней (Авс) — Винсент Астролабио (Фил). На ринге его участники появятся в 04:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Жасон Молоней (Авс) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Жасон Молоней (Авс) обладает несколькими чемпионскими титулами и 14-го мая 2023 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Винсент Астролабио (Фил), так что вряд ли в 04:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Жасон Молоней (Авс) — Винсент Астролабио (Фил):

победа Жасон Молоней (Авс) – 1.768, ничья – 21, победа Винсент Астролабио (Фил) – 2.164

Прогноз на матч Жасон Молоней (Авс) – Винсент Астролабио (Фил) Бои, титульный бой, 14-го мая 2023 года :

По коэффициенту 1.768 ставить на то, что выиграет Жасон Молоней (Авс) не очень выгодно, а вот Винсент Астролабио (Фил) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 2.164.

История личных встреч

В профессиональной карьере Жасон Молоней (Авс) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Жасон Молоней (Авс) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Жасон Молоней (Авс) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Жасон Молоней (Авс) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Жасон Молоней (Авс) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Жасон Молоней (Авс) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Винсент Астролабио (Фил) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Винсент Астролабио (Фил) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Винсент Астролабио (Фил) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Винсент Астролабио (Фил) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Винсент Астролабио (Фил) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Жасон Молоней (Авс) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Жасон Молоней (Авс) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Жасон Молоней (Авс) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Жасон Молоней (Авс) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Винсент Астролабио (Фил) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Винсент Астролабио (Фил) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Винсент Астролабио (Фил) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Винсент Астролабио (Фил) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Винсент Астролабио (Фил) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Жасон Молоней (Авс) – Винсент Астролабио (Фил) 14.05.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Жасон Молоней (Авс) и Винсент Астролабио (Фил), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Жасон Молоней (Авс) и Винсент Астролабио (Фил) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Жасон Молоней (Авс) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Винсент Астролабио (Фил) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Жасон Молоней (Авс) и Винсент Астролабио (Фил), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Жасон Молоней (Авс) выиграет с помощью нокаута.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Жасон Молоней (Авс) и Винсент Астролабио (Фил), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Винсент Астролабио (Фил) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Жасон Молоней (Авс)

Как бы Жасон Молоней (Авс) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Жасон Молоней (Авс) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Жасон Молоней (Авс) дрался на ринге только с представителями своей страны. Жасон Молоней (Авс) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Жасон Молоней (Авс) совершенно не работает над собственной защитой.

Винсент Астролабио (Фил)

На данный момент Винсент Астролабио (Фил) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Винсент Астролабио (Фил) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Винсент Астролабио (Фил) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Винсент Астролабио (Фил) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Винсент Астролабио (Фил) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Жасон Молоней (Авс) — Винсент Астролабио (Фил). Прогноз и ставки на матч. Бои 14-го мая 2023 года

Вряд ли Жасон Молоней (Авс) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Винсент Астролабио (Фил), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Жасон Молоней (Авс) и Винсент Астролабио (Фил), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Жасон Молоней (Авс) выиграет с помощью нокаута.

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