Оскар Хосе Гутьеррес — Алекс Марти-Пухольрас. Прогноз, ставки на матч(17.05.23)

Прогноз Оскар Хосе Гутьеррес — Алекс Марти-Пухольрас (17.05.2023), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Оскар Хосе Гутьеррес — Алекс Марти-Пухольрас 17-го мая 2023 года

17-го мая 2023 года в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Оскар Хосе Гутьеррес , а противостоять в этом поединке будет Алекс Марти-Пухольрас.



17-го мая 2023 года в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Оскар Хосе Гутьеррес — Алекс Марти-Пухольрас. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 11:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Оскар Хосе Гутьеррес и Алекс Марти-Пухольрас одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Оскар Хосе Гутьеррес — Алекс Марти-Пухольрас. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Оскар Хосе Гутьеррес имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 17-го мая 2023 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Алекс Марти-Пухольрас. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 11:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Оскар Хосе Гутьеррес имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Оскар Хосе Гутьеррес

В этом сезоне Оскар Хосе Гутьеррес показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Оскар Хосе Гутьеррес сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Оскар Хосе Гутьеррес еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Оскар Хосе Гутьеррес обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Оскар Хосе Гутьеррес играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Оскар Хосе Гутьеррес любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Алекс Марти-Пухольрас

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Алекс Марти-Пухольрасв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Алекс Марти-Пухольрас играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Алекс Марти-Пухольрас держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Алекс Марти-Пухольрас демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Алекс Марти-Пухольрас находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Оскар Хосе Гутьеррес — Алекс Марти-Пухольрас

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Оскар Хосе Гутьеррес и Алекс Марти-Пухольрас. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Оскар Хосе Гутьеррес и Алекс Марти-Пухольрас продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Оскар Хосе Гутьеррес — Алекс Марти-Пухольрас. Прогноз, ставки на матч(17.05.23)

Оскар Хосе Гутьеррес

На данный момент Оскар Хосе Гутьеррес занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Оскар Хосе Гутьеррес снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Оскар Хосе Гутьеррес не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Оскар Хосе Гутьеррес не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Алекс Марти-Пухольрас

Выступать в зале Алекс Марти-Пухольрас не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Алекс Марти-Пухольрас старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Алекс Марти-Пухольрас принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Алекс Марти-Пухольрас демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Алекс Марти-Пухольрас даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Алекс Марти-Пухольрас хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Оскар Хосе Гутьеррес — Алекс Марти-Пухольрас Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Оскар Хосе Гутьеррес и Алекс Марти-Пухольрас. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Оскар Хосе Гутьеррес — Алекс Марти-Пухольрас: погода помешает показать хороший теннис

Оскар Хосе Гутьеррес и Алекс Марти-Пухольрас которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Оскар Хосе Гутьеррес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Алекс Марти-Пухольрас хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Оскар Хосе Гутьеррес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Алекс Марти-Пухольрас умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Оскар Хосе Гутьеррес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Алекс Марти-Пухольрас вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Оскар Хосе Гутьеррес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Оскар Хосе Гутьеррес — Алекс Марти-Пухольрас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Оскар Хосе Гутьеррес и Алекс Марти-Пухольрас, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-654225-yan-lennard-shtruff-kiriyan-zhaket-prognoz-specialista-na-match-17-05-23/