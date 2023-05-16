Прогноз Морателли/Розателло — Скотт/Суон (17-го мая), ставки и коэффициенты

Морателли/Розателло — Скотт/Суон. Прогноз, ставки на матч. WTA (17.05.23)

17-го мая в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Морателли/Розателло , а противостоять в этом поединке будет Скотт/Суон.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Морателли/Розателло — Скотт/Суон можно будет вплоть до 14:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 17-го мая. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Морателли/Розателло и Скотт/Суон еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Морателли/Розателло — Скотт/Суон:

Морателли/Розателло имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 17-го мая нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Скотт/Суон. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 14:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Морателли/Розателло имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Морателли/Розателло

Морателли/Розателло, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Морателли/Розателло может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Морателли/Розателло входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Морателли/Розателло еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Морателли/Розателло сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Скотт/Суон

На этом турнире Скотт/Суон выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Скотт/Суон снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Скотт/Суон чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Скотт/Суон уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Скотт/Суон зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

WTA, Морателли/Розателло — Скотт/Суон

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Морателли/Розателло и Скотт/Суон впервые будут встречаться между собой. Если Морателли/Розателло уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Скотт/Суон пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Морателли/Розателло демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Морателли/Розателло – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Морателли/Розателло — Скотт/Суон. Прогноз, ставки на матч(17.05.23)

Морателли/Розателло

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Морателли/Розателло выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Морателли/Розателло всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Морателли/Розателло уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Морателли/Розателло занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Морателли/Розателло больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Морателли/Розателло имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Скотт/Суон

Скотт/Суон лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Скотт/Суон играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Скотт/Суон начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Скотт/Суон выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Скотт/Суон сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Морателли/Розателло — Скотт/Суон Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Морателли/Розателло и Скотт/Суон начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Морателли/Розателло и Скотт/Суон показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Морателли/Розателло и Скотт/Суон провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Морателли/Розателло и Скотт/Суон действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Морателли/Розателло — Скотт/Суон: андердог способен удивить фаворита

Морателли/Розателло и Скотт/Суон которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Морателли/Розателло имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Скотт/Суон хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Морателли/Розателло. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Скотт/Суон умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Морателли/Розателло довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Скотт/Суон вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Морателли/Розателло.

СЕГОДНЯ МАТЧ Морателли/Розателло — Скотт/Суон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Морателли/Розателло и Скотт/Суон сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Морателли/Розателло, и Скотт/Суон будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-654158-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-ergi-kirkin-hayato-macuoka-17-05-23/