Прогноз Себастьян Баез — Бенджамин Винтер Лопес (05.02.2020), ставки и коэффициенты

Себастьян Баез — Бенджамин Винтер Лопес (05 февраля), ставки и коэффициенты

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СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Себастьян Баез — Бенджамин Винтер Лопес:

Себастьян Баез

Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Себастьян Баез - Бенджамин Винтер Лопес можно будет вплоть до 12:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 05 февраля. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Себастьян Баез и Бенджамин Винтер Лопес еще ни разу не встречались на теннисном корте.Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 05 февраля, ведь именно в этот день на корте встречаются Себастьян Баез и Бенджамин Винтер Лопес. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 12:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Себастьян Баез имеет на своем счету три победы, Бенджамин Винтер Лопес может похвастаться четырьмя.На данный момент Себастьян Баез является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Себастьян Баез поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Себастьян Баез пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Себастьян Баез слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Себастьян Баез будет более тщательно готовиться к поединку.

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Бенджамин Винтер Лопес

На этом турнире Бенджамин Винтер Лопес выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Бенджамин Винтер Лопес снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Бенджамин Винтер Лопес чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Бенджамин Винтер Лопес уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Бенджамин Винтер Лопес зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

ITF, Себастьян Баез — Бенджамин Винтер Лопес

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Себастьян Баез — Бенджамин Винтер Лопес (05 февраля), ставки и коэффициенты

Себастьян Баез

Бенджамин Винтер Лопес

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Себастьян Баез - Бенджамин Винтер Лопес: ставим на двойные ошибки

СЕГОДНЯ МАТЧ Себастьян Баез - Бенджамин Винтер Лопес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Длительное время Себастьян Баез и Бенджамин Винтер Лопес не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Себастьян Баез и Бенджамин Винтер Лопес. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.На этом турнире именно Себастьян Баез может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Себастьян Баез отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Себастьян Баез еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Себастьян Баез не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.Выступать в зале Бенджамин Винтер Лопес не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Бенджамин Винтер Лопес старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Бенджамин Винтер Лопес принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Бенджамин Винтер Лопес демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Бенджамин Винтер Лопес даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Бенджамин Винтер Лопес хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Себастьян Баез и Бенджамин Винтер Лопес аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Себастьян Баез и Бенджамин Винтер Лопес обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Себастьян Баез и Бенджамин Винтер Лопес постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.Судя по количеству финалов и титулов, которые Себастьян Баез имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Себастьян Баез и Бенджамин Винтер Лопес отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Бенджамин Винтер Лопес в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Себастьян Баез превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Бенджамин Винтер Лопес сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Себастьян Баез гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Себастьян Баез и Бенджамин Винтер Лопес, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-236945-sedrik-marsel-shtebe-richardas-berankis-prognoz-i-stavki-ot-specialista-05-02-20/