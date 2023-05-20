Прогноз на бой Кшиштоф Влодарчик (Пол) — Сильвера Луи (Кан) 20.05.2023

«Кшиштоф Влодарчик (Пол)» – «Сильвера Луи (Кан)». 20.05.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 20 мая букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Кшиштоф Влодарчик (Пол) — Сильвера Луи (Кан). На ринге его участники появятся в 22:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Кшиштоф Влодарчик (Пол) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 22:00 по московскому времени Кшиштоф Влодарчик (Пол) и Сильвера Луи (Кан) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 20 мая, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Кшиштоф Влодарчик (Пол) и Сильвера Луи (Кан) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Кшиштоф Влодарчик (Пол).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кшиштоф Влодарчик (Пол) — Сильвера Луи (Кан):

победа Кшиштоф Влодарчик (Пол) – 0, ничья – 0, победа Сильвера Луи (Кан) – 0

Прогноз на матч Кшиштоф Влодарчик (Пол) – Сильвера Луи (Кан) Бои, титульный бой, 20 мая :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Кшиштоф Влодарчик (Пол) не очень выгодно, а вот Сильвера Луи (Кан) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Кшиштоф Влодарчик (Пол) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Кшиштоф Влодарчик (Пол) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Кшиштоф Влодарчик (Пол) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Кшиштоф Влодарчик (Пол) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Кшиштоф Влодарчик (Пол) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Сильвера Луи (Кан) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Сильвера Луи (Кан) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Сильвера Луи (Кан), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Сильвера Луи (Кан) должен быть в хорошей физической форме. Сильвера Луи (Кан) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Кшиштоф Влодарчик (Пол) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Кшиштоф Влодарчик (Пол) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Кшиштоф Влодарчик (Пол) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Кшиштоф Влодарчик (Пол) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Сильвера Луи (Кан) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Сильвера Луи (Кан) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Сильвера Луи (Кан) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Сильвера Луи (Кан) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Кшиштоф Влодарчик (Пол) – Сильвера Луи (Кан) 20.05.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Кшиштоф Влодарчик (Пол) и Сильвера Луи (Кан). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Кшиштоф Влодарчик (Пол) и Сильвера Луи (Кан) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Кшиштоф Влодарчик (Пол) и Сильвера Луи (Кан). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Кшиштоф Влодарчик (Пол) и Сильвера Луи (Кан) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Кшиштоф Влодарчик (Пол) и Сильвера Луи (Кан) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Кшиштоф Влодарчик (Пол) будет намного сильнее, чем Сильвера Луи (Кан), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Спортивные прогнозисты считают, что Кшиштоф Влодарчик (Пол) в данный момент сильнее, нежели Сильвера Луи (Кан), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Кшиштоф Влодарчик (Пол)

На самом деле Кшиштоф Влодарчик (Пол) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Кшиштоф Влодарчик (Пол) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Кшиштоф Влодарчик (Пол) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Кшиштоф Влодарчик (Пол) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Кшиштоф Влодарчик (Пол) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Сильвера Луи (Кан)

На данный момент Сильвера Луи (Кан) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Сильвера Луи (Кан) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Сильвера Луи (Кан) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Сильвера Луи (Кан) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Сильвера Луи (Кан) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Кшиштоф Влодарчик (Пол) — Сильвера Луи (Кан). Прогноз и ставки на матч. Бои 20 мая

На титульный бой Кшиштоф Влодарчик (Пол) — Сильвера Луи (Кан) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Кшиштоф Влодарчик (Пол) легко справится с таким соперником, как Сильвера Луи (Кан). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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