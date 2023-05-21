Прогноз на бой Кэти Тейлор (Ирл) — Аманда Серрано (П-Рик) 21-го мая 2023 года

«Кэти Тейлор (Ирл)» – «Аманда Серрано (П-Рик)». 21.05.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Кэти Тейлор (Ирл) — Аманда Серрано (П-Рик) на 21-го мая, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Кэти Тейлор (Ирл) и Аманда Серрано (П-Рик) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 00:00.

В 00:00 по московскому времени Кэти Тейлор (Ирл) и Аманда Серрано (П-Рик) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 21-го мая, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Кэти Тейлор (Ирл) и Аманда Серрано (П-Рик) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Кэти Тейлор (Ирл).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кэти Тейлор (Ирл) — Аманда Серрано (П-Рик):

победа Кэти Тейлор (Ирл) – 1.69, ничья – 13, победа Аманда Серрано (П-Рик) – 2.24

Прогноз на матч Кэти Тейлор (Ирл) – Аманда Серрано (П-Рик) Бои, титульный бой, 21-го мая :

Ставки по коэффициенту 1.69 окажутся выигрышными, если Кэти Тейлор (Ирл) станет победителем боя. Если выиграет Аманда Серрано (П-Рик), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 2.24.

История личных встреч

На данный момент Кэти Тейлор (Ирл) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Кэти Тейлор (Ирл) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Кэти Тейлор (Ирл) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Кэти Тейлор (Ирл) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Аманда Серрано (П-Рик) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Аманда Серрано (П-Рик) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Аманда Серрано (П-Рик), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Аманда Серрано (П-Рик) должен быть в хорошей физической форме. Аманда Серрано (П-Рик) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Кэти Тейлор (Ирл) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Кэти Тейлор (Ирл) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Кэти Тейлор (Ирл) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Кэти Тейлор (Ирл) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Аманда Серрано (П-Рик) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Аманда Серрано (П-Рик) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Аманда Серрано (П-Рик) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Аманда Серрано (П-Рик) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Аманда Серрано (П-Рик) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Аманда Серрано (П-Рик) должен задуматься о своей обороне.

Кэти Тейлор (Ирл) – Аманда Серрано (П-Рик) 21.05.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Кэти Тейлор (Ирл) и Аманда Серрано (П-Рик) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Кэти Тейлор (Ирл) и Аманда Серрано (П-Рик) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Кэти Тейлор (Ирл) будет намного сильнее, чем Аманда Серрано (П-Рик), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Кэти Тейлор (Ирл) — Аманда Серрано (П-Рик) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Аманда Серрано (П-Рик) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Кэти Тейлор (Ирл)

На самом деле Кэти Тейлор (Ирл) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Кэти Тейлор (Ирл) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Кэти Тейлор (Ирл) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Кэти Тейлор (Ирл) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Кэти Тейлор (Ирл) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Аманда Серрано (П-Рик)

На сегодняшний день Аманда Серрано (П-Рик) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Аманда Серрано (П-Рик) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Аманда Серрано (П-Рик) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Аманда Серрано (П-Рик) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Кэти Тейлор (Ирл) — Аманда Серрано (П-Рик). Прогноз и ставки на матч. Бои 21-го мая

Несмотря на то, что Кэти Тейлор (Ирл) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Аманда Серрано (П-Рик) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Кэти Тейлор (Ирл) — Аманда Серрано (П-Рик) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Аманда Серрано (П-Рик) выиграет нокаутом.

http://rockaluga.ru/cat3-916033-fortalesa-sipakira-real-kartahena-prognoz-specialista-na-futbol-20-05-23/

http://evolvegame.ru/cat2-655447-stavki-na-match-mayami-florida-harrikeynz-dyuk-blyu-devilz-prognoz-na-basketbol-ot-20-05-23/