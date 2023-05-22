Прогноз Эмили Зайбольд — Ива Приморац (23 мая), ставки и коэффициенты

Эмили Зайбольд — Ива Приморац. Прогноз, ставки на матч (23.05.23)

23 мая в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Эмили Зайбольд , а противостоять в этом поединке будет Ива Приморац.



Так как Эмили Зайбольд в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Ива Приморац, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 23 мая. Но, доказать обратное Эмили Зайбольд все же сможет в 11:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Эмили Зайбольд — Ива Приморац. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 23 мая откроет его противостояние Эмили Зайбольд — Ива Приморац. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 11:00 по МСК, то есть до начала игры. Эмили Зайбольд и Ива Приморац отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Ива Приморац может гордиться семью победами, а вот Эмили Зайбольд имеет только пять выигранных встреч.

Эмили Зайбольд

Этот турнир Эмили Зайбольд проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Эмили Зайбольд может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Эмили Зайбольд однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Эмили Зайбольд имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Эмили Зайбольд левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Эмили Зайбольд хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Ива Приморац

На этом турнире Ива Приморац играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Ива Приморац все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Ива Приморац не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Ива Приморац уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Ива Приморац на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Ива Приморац пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Эмили Зайбольд — Ива Приморац

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Эмили Зайбольд и Ива Приморац. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Эмили Зайбольд и Ива Приморац должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз и ставка на матч Эмили Зайбольд — Ива Приморац 23 мая

Эмили Зайбольд

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Эмили Зайбольд выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Эмили Зайбольд всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Эмили Зайбольд уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Эмили Зайбольд занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Эмили Зайбольд больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Эмили Зайбольд имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Ива Приморац

Выступать в зале Ива Приморац не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Ива Приморац старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Ива Приморац принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Ива Приморац демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Ива Приморац даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Ива Приморац хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Эмили Зайбольд — Ива Приморац Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Эмили Зайбольд и Ива Приморац. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Эмили Зайбольд — Ива Приморац: снова ждем результативной игры

Эмили Зайбольд и Ива Приморац которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Эмили Зайбольд имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ива Приморац хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Эмили Зайбольд. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ива Приморац умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Эмили Зайбольд довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ива Приморац вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Эмили Зайбольд.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эмили Зайбольд — Ива Приморац. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Эмили Зайбольд и Ива Приморац сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Эмили Зайбольд, и Ива Приморац будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-656421-prognoz-na-match-instituto-de-kordoba-boka-dzhuniors-23-05-23/