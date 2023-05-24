Аль-Кадсия — Аль-Кувейт: единоборств будет много, голов — нет

Аль-Кадсия — Аль-Кувейт прогноз и ставки от профессионала 24.05.23

«Аль-Кадсия» – «Аль-Кувейт». 24.05.23. Прогноз и ставки на матч

В 19:15 по московскому времени футболистам клуба Аль-Кадсия предстоит сыграть один из самых важных матчей в этом сезоне. Это будет поединок, который запланирован на 24 мая и в нем хозяевам придется принимать на своем поле футбольный клуб Аль-Кувейт. Хозяева не лучшим образом играют с данным соперником, ведь в последних десяти поединках смогли одержать только две победы, и последний выигрыш был два года назад.



В матче команды Аль-Кадсия и команды Аль-Кувейт, которые встретятся в ближайшем туре футбольного чемпионата, симпатии многих болельщиков на стороне хозяев поля, так как команда Аль-Кадсия демонстрирует отличный коллективный футбол, благодаря которому добивается нужного результата в матчах со своими соперниками. Несмотря на то, что в межсезонье клуб провел некоторую кадровую перестановку – ушли несколько лидеров, пока это никак не отражается на результатах клуба. Наши прогнозисты полагают, что у гостей сегодня есть все шансы для того, чтобы прервать победную серию футболистов команды Аль-Кадсия. Команда Аль-Кувейт значительно усилилась по сравнению с прошлым сезоном, который клуб может занести себе в пассив, так как впервые за много лет клуб продемонстрировал отвратительные результаты. Скорее всего, руководство, менеджер и футболисты сделали соответствующие выводы, поэтому в клуб были приглашены новички, которые должны вернуть команде былое величие. Гости отлично провели предсезонную подготовку, а уже по стартовым матчам чемпионата можно сказать, что команда Аль-Кувейт будет очень грозным соперником. Мы думаем, что в матче с хозяевами поля гости продемонстрируют отличный футбол, что позволит им добиться успеха, поэтому наш прогноз – команда Аль-Кувейт не проиграет. Предложенный общий тотал голов в этом матче нам кажется завышенным, здесь букмекеры серьезно переоценивают атакующие способности команд, поэтому мы советуем играть его на меньше.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аль-Кадсия — Аль-Кувейт:

Футбольный клуб Аль-Кадсия считается фаворитом данного противостояния, из-за чего букмекеры выставили на победу невысокий коэффициент 3.38. Гораздо больший коэффициент 1.97 получил футбольный клуб Аль-Кувейт, а между ними находится котировка на ничью 3.6.

Прогноз на матч Аль-Кадсия – Аль-Кувейт (Чемпионат Кувейта, матч национального перевентсва, воскресенье, 24 мая):Футбольный клуб Аль-Кадсия получил от букмекеров на свою победу котировку 3.38, а по коэффициенту 1.97 можно сделать ставку на выигрыш ФК Аль-Кувейт. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Чтобы проанализировать и найти интересные прогнозы на матч команды Аль-Кадсия и команды Аль-Кувейт нашим экспертам потребовалось проработать большой объем информации. Сюда вошли и матчи прошлого сезона, сыгранные клубами, и товарищеские матчи, в которых команды принимали участие в межсезонье. Помимо этого, мы поработали с составами команд, выяснив полезность ушедших, оставшихся и пришедших футболистов. Все это позволило нам сделать определенные выводы, которые наши свое отражение в наших прогнозах. Команда Аль-Кадсия и команда Аль-Кувейт – клубы, которые в прошлом сезоне играли в атакующей манере. Однако сейчас для одной из команд такой стиль игры окажется неприемлемым, так как клуб покинуло ряд футболистов, отвечавших за креатив и реализацию. На их место были взяты новые исполнители, однако вряд ли наставник сходу будет строить игры всей команды через новичков. Скорее всего, клуб выберет защитный стиль, пытаясь угрожать воротом соперника на контратаках. Другая команда сохранила своих лидеров, поэтому мы полагаем, что здесь тренер не стал трогать прежнюю тактическую схему, оставив ее без изменений. Так что, наши прогнозисты видят в этом матче несколько вариантов развития событий, но наиболее реальным будет такой, когда одна команда будет постоянно атаковать, а другая будет стараться разрушать атаки, переходя в молниеносные контратаки. Независимо от тактики, которую наставники выберут для своих подопечных, мы полагаем, что игра получится интересной, и позволит утолить «голод» болельщиков, соскучившихся по футболу.

Аль-Кадсия – Аль-Кувейт 24.05.23

Поклонники футбола уже давно ожидают, когда 24 мая на поле выйдут команды Аль-Кадсия и Аль-Кувейт. По московскому времени прямая трансляция данного поединка пройдет в 19:15. Интерес к данной встрече возникает еще и потому, что уже два года команды между собой не играли. А в последнем очном противостоянии команды разошлись миром, завершив встречу со счетом 3-3.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Статистика – важнейший инструмент, который используют эксперты нашего ресурса при составлении прогнозов на футбольные матчи. В матче команды Аль-Кадсия и команды Аль-Кувейт, который состоится в ближайшем туре чемпионата, мы тоже использовали статистику для составления интересных прогнозов. Пока, судя по тем результатам, которые команды демонстрируют в нынешнем сезоне, складывается впечатление, что руководство клубов поставило перед ними серьезные задачи. Оба клуба играют в атакующем стиле, что подразумевает большое количество ударов по воротам соперника. Вообще, игра команд в нынешнем сезоне полностью заточена под атаку, что можно увидеть, взглянув на составы команд. Менеджеры сделали ставку не только на мощное нападение, но и на полузащиту, футболисты полузащиты активно подключаются к атакам команды и забивают не меньше нападающих. При этом серьезное внимание было уделено и построению хорошей обороны, которая во многих матчах сезона выглядит надежно и неприступно. В общем, сегодня команда Аль-Кадсия и команда Аль-Кувейт представляют собой крепкие орешки, которые могут испортить нервы любому клубу. Между собой эти команды всегда играют результативно. С первых и до последних минут матча клубы атакуют ворота друг друга, стараясь забить как можно больше мячей. Сейчас борьба в турнирной таблице обострена до предела, и чтобы занимать достойное место, командам необходимо показывать, в первую очередь, результат. Поэтому, по словам менеджеров клуба, в ближайшем матче их подопечные будут играть только на победу, следовательно, болельщиков ждет интересное противостояние.



Прогноз Аль-Кадсия – Аль-Кувейт (24 мая), ставки и коэффициенты

Для многих любителей футбола противостояние команды Аль-Кадсия и команды Аль-Кувейт – это отличная возможность не только насладиться хорошим матчем, но и выиграть в букмекерских конторах. И в этом свою помощь предлагают эксперты нашего ресурса. Хозяева поля сейчас попали в не совсем удачную полосу, которую необходимо прерывать. Однако команда Аль-Кувейт – не самый лучший соперник для того чтобы прервать полосу неудач. Гости – крепкий орешек, и даже учитывая тот факт, что в составе команды Аль-Кувейт не будет нескольких футболистов основы, которые выбыли из-за травм, пробить оборону гостей хозяевам поля будет очень и очень непросто. Поэтому, учитывая личные встречи, а также беря во внимание важность матча для обеих команд, наши эксперты пришли к мнению, что наиболее интересной ставкой в это противостоянии будет ставка на общий тотал забитых голов на меньше. Мы предполагаем, что игра будет преимущественно проходить в центре поля, следовательно, оба клуба будут активно использовать тактику мелкого фола, в связи с этим, общий тотал нарушений правил, а также общий тотал желтых карточек наши эксперты рекомендуют играть на больше. При этом, мы думаем, что в матче велика вероятность удаления игрока с поля, так как, если взглянуть на статистику противостояний этих клубов, удаления здесь довольно частое явление, а за предложенный букмекерами коэффициент – точно стоит рисковать. Относительно фаворита этого матча, то, мы полагаем, что хозяева поля вряд ли проиграют, так как сейчас им нужна победа как никогда, поэтому мы рекомендуем делать ставки с форой на футболистов команды Аль-Кадсия, а рисковые бетторы могут попробовать заиграть победу хозяев поля.

Аль-Кадсия

Болельщики футбольного клуба Аль-Кадсия уже смирились с тем, что он в последние годы постоянно перемещается между дивизионами. В начале сезона все также шло к тому, что команду ожидает понижение в классе, но после того, как был уволен главный тренер и на его место пришел опытный иностранный специалист, результаты команды постепенно стали улучшаться. Хозяева смогли выбраться из зоны вылета, а сейчас вообще идут десятыми, так что оторваться от аутсайдеров получилось уже на четырнадцать очков. В данный момент футбольный клуб Аль-Кадсия вообще пребывает в великолепной форме, одержав три победы в последних четырех поединках, а также один раз сыграв вничью. Дома команда чаще выигрывает, чем проигрывает, а также новый тренер заставил игроков больше думать об обороне, так что существенно сократилось количество пропущенных мячей. Восстановились от повреждений сразу трое полузащитников, так что в лазарете остаются только центральный защитник и левый нападающий.

Аль-Кувейт

Два года назад футбольный клуб Аль-Кувейт стал настоящей сенсацией, сумев в первом же сезоне в высшем дивизионе пробиться в еврокубки. Но, главного тренера выкупил более богатый клуб, и наставник потянул за собой четверых игроков основы. В итоге, в прошлом году команда финишировала в нижней части чемпионата, а после того, как летом ушли еще некоторые игроки, футбольный клуб Аль-Кувейт сейчас идет на третьем с конца месте, так что ему грозит понижение в классе. Чтобы выбраться из зоны вылета, гостям не хватает двух очков. Но, футболисты клуба Аль-Кувейт в последнее время настолько слабо играют, что даже эти два очка набрать не так просто. В последних четырех матчах команда потерпела три поражения, сумев сыграть вничью только дома с клубом из нижней части турнирной таблицы. На выезде футбольный клуб Аль-Кувейт не одержал еще ни одной победы, но нельзя сказать, что команда полностью безнадежна, ведь она хорошо играет в нападении. Но, если бы гости еще и умели обороняться, то ситуация не была бы такой удручающей. Под вопросом выход на поле двух центральный полузащитников, а левый защитник и опорник однозначно не выйдут на поле.

Интересные факты перед матчем Аль-Кадсия – Аль-Кувейт

Несколько сезонов назад команда Аль-Кадсия и команда Аль-Кувейт находились в числе одних из претендентов на чемпионский титул, клубы могли навязать борьбу грандам. Однако теперь они скатились до уровня середняков. Можно винить в этом многие факторы, однако сейчас стоит отталкиваться от текущей формы команд. А она говорит нам, что оба клуба уже решили свои задачи в турнирной таблице, поэтому в оставшихся матчах сезона могут играть в свое удовольствие. Это означает, что наиболее выгодной ставкой в этом матче является ставка на общий тотал забитых голов на больше. Команда Аль-Кадсия и команда Аль-Кувейт в нынешнем сезоне играют в атакующий футбол, они много забивают и много пропускают. Скорее всего, в очном противостоянии менеджеры не будут менять тактическую схему своим клубам, и команды вновь продемонстрируют открытый футбол с максимумом голевых моментов. При этом, можно сделать ставки на то, что оба клуба забьют в этом матче, а также на индивидуальный тотал на больше каждой команды. Наши эксперты полагают, что делать прогнозы на исход этого матча бессмысленно, так как победа не даст преимущества в турнирной таблице не одному из соперников. А вот что действительно стоит играть, так это общий тотал нарушений и желтых карточек на меньше. Оба клуба не имеют турнирной мотивации, поэтому вряд ли будут играть грубо, да и в текущем сезоне эти команды не входят в число грубиянов чемпионата. Общий тотал угловых в этом противостоянии мы рассматриваем на больше, так как команда Аль-Кадсия и команда Аль-Кувейт строят свои атаки через фланги, поэтому подают много стандартов.

Игра закончится победой Аль-Кадсия — 3.38, нет победителей в игре — 3.6, игра закончится победой Аль-Кувейт — 1.97.



Аль-Кадсия — Аль-Кувейт. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Кувейта 24 мая

Мнение экспертов нашего ресурса и букмекеров относительно фаворита в противостоянии команды Аль-Кадсия и команды Аль-Кувейт – полностью сошлись. Хозяева поля, которые уже выполнили сою задачу в турнирной таблице, и единолично возглавили чемпионат, являются явными фаворитами этого противостояния. Несмотря на комфортный отрыв от ближайших преследователей в турнирной таблице, команда Аль-Кадсия явно не намерена сбавлять обороты, это видно из результатов клубов. Сейчас команде важно стабильно набирать очки, особенно против таких соперников, как команда Аль-Кувейт. Гости находятся в подвалах турнирной таблицы, из которых, по всей видимости, им не выбраться. Клуб отвратительно выступает в выездных матчах, особенно против команд, находящихся в числе лидеров турнирной таблицы. Учитывая, что хозяевам поля сейчас необходимо стабильно набирать очки, то команда Аль-Кувейт видится для них легкой добычей, следовательно, мы рекомендуем делать ставки не только на победу команду Аль-Кадсия в этом матче, но и на то, что хозяева поля победят крупно, пробив предлагаемую букмекерами фору. Относительно общего тотала голов, то здесь отличной ставкой видится как общий тотал забитых голов на больше, так и индивидуальный тотал голов хозяев поля. Общий тотал угловых тоже следует заигрывать, отталкиваясь от футболистов команды Аль-Кадсия, поэтому здесь смотрится и индивидуальный тотал угловых команды Аль-Кадсия на больше, и фора хозяев поля. А вот ставки на волы и желтые карточки мы бы рекомендовали пропустить, так как в концовке чемпионате ставки на эти события – довольно непредсказуемы.

«Аль-Кадсия»

Несмотря на ужасный старт сезона, руководство футбольного клуба Аль-Кадсия не стало прибегать к крайним мерам и увольнять главного тренера, с которым связаны все последние успехи команды. Хоть и не сразу, но наставник все же сумел наладить игру хозяевам, которые начали слабо играть из-за потерь многих ключевых футболистов в межсезонье. За несколько месяцев новички сыграли с остальными игроками, так что футбольный клуб Аль-Кадсия начал показывать более сыгранную игру, что позволило стабильно набирать очки. Команда постепенно поднялась из зоны вылета и начала карабкаться все выше по турнирной таблице, так что сейчас уже занимает девятую строчку, а до аутсайдеров расстояние в девять очков, которое позволяет не переживать за сохранение прописки. За семь последних туров хозяева не проиграли ни разу, одержав четыре победы. Пусть команда является слишком домашней, но все же набранных очков вполне хватает, чтобы в этом сезоне не переживать за свою судьбу. Не помогут хозяевам опорный полузащитник и правый вингер, не успевшие залечить травмы.



«Аль-Кувейт»

Именно в футбольном клубе Аль-Кувейт впервые в этом сезоне произошла тренерская отставка. Это было уже после шестого тура, а причиной увольнения наставника стало пять поражений. Руководство пригласило иностранного специалиста, который быстро взбодрил игроков и заставил их демонстрировать большую самоотдачу на футбольном поле. Поражений стало намного меньше, что позволило выбраться из опасной зоны, а сейчас команда даже находится на восьмой строчке. Правда, повторить достижения прошлых лет не получится, так как до зоны еврокубков слишком большое расстояние. Усложняет положение гостей еще и ситуация с двумя ключевыми игроками, которые на протяжении всего сезона требуют трансфер, не демонстрируя прежнего уровня игры. После четырех поражений подряд гости в пяти турах проиграли лишь однажды, одержав две победы и два раза сыграв вничью. Не поможет гостям травмированный атакующий полузащитник, но не ясно, сумели ли восстановиться правый и левый защитники.

Статистика и личные встречи

Большинство экспертов современного футбола берется прогнозировать и анализировать выступления тех команд, которые находятся на слуху и занимают высокие места в турнирных таблицах своих чемпионатов. Эксперты нашего ресурса действуют по-другому. Мы не выбираем матчи с участием известных команд, чтобы потом за уши притянуть к ним прогнозы. Мы стараемся действовать так, чтобы любители футбола, которые делают ставки по нашим прогнозам, могли выигрывать на краткосрочной и долгосрочной дистанции, а для этого мы делаем прогнозы не только на основные исходы, но и на статистику, ставки на которую считаем более прибыльными. Именно поэтому, для прогнозирования статистики, нам нет необходимости ждать матчей, соперниками в которых будут известные футбольные клубы. Для прогнозирования статистики достаточно иметь под рукой Интернет и уметь анализировать информацию. Предстоящий матч, в котором команда Аль-Кадсия встретится с футболистами команды Аль-Кувейт обещает стать очень интересным, так как в турнирной таблице обеим командам необходимы очки. Между собой эти футбольные клубы всегда играют агрессивно, а учитывая турнирное положение, сегодняшний матч будет особенно жестким. Более подробное описание прогнозов, а также рекомендации по ставкам можно найти ниже. Желаем всем интересного матча и удачных ставок. Наши эксперты предлагают делать ставки не только до начала матча, но и по ходу игры, так как такой подход позволит сделать более интересные ставки по более высоким коэффициентам.

«Аль-Кадсия» — «Аль-Кувейт»: кто фаворит грядущей встречи?

Аль-Кадсия — Аль-Кувейт. Прогноз на футбол (24.05.23)

Эксперты нашего портала и аналитики букмекерских контор сошлись во мнении относительно того, кто должен быть фаворитам футбольного матча между футболистами команды Аль-Кадсия и футболистами команды Аль-Кувейт. Сейчас, когда чемпионат подходит к концу, хозяевам поля необходимо побеждать, чтобы оставаться в числе клубов, претендующих на высокие места чемпионата. А вот гости уже свою задачу в нынешнем сезоне выполнили, клуб хоть и находится во второй части турнирной таблицы, однако уже гарантировал себе участие в чемпионате на будущий сезон, так что, менеджер команды Аль-Кувейт может позволить себе дать отдых ведущим футболистам команды. А вот хозяевам поля придется играть сильнейшим составом, так как клуб не может позволить себе отступить. Из этого получается, что сегодня команда Аль-Кадсия не просто победит, но и сделает это крупно, следовательно, стоит пробовать заигрывать фору хозяев поля. Общий тотал матча наши эксперты видят на больше, так как хозяева имеют великолепных футболистов атаки, которые с первых минут будут беспокоить оборону соперника, прибывшего на матч в ослабленном составе. Так что, и общий, и индивидуальный тотал команды Аль-Кадсия в этом матче мы рекомендуем играть на больше. Вряд ли в матче будет много нарушений, так как уже в принципе понятно, кто победит, так что, футболисты не будут лишний раз наносить друг другу травмы. Исходя из этого, общий тотал фолов и желтых карточек мы рекомендуем играть на меньше. А вот угловых в матче мы видим много, так как оба клуба вряд ли будут играть в защитный футбол, а при атаке и команда Аль-Кадсия, и команда Аль-Кувейт активно использует фланги, поэтому тотал угловых, скорее всего, перебьют.

Аль-Кадсия — Аль-Кувейт: единоборств будет много, голов — нет

Вопреки мнению, что прогнозировать спортивные события очень легко, отметим, что эксперты нашего ресурса тратят достаточно много времени для того чтобы спрогнозировать один единственный футбольный матч. Да, сейчас появилось огромное количество возможностей, которые существенно облегчают труд прогнозиста. Различные ресурсы и специальные программы, содержащие статистические данные выступлений футбольных команд, все это позволяет в считанные секунды находить нужную информацию. Однако анализировать ее и принимать решение должен именно прогнозист. Так что, прогнозисту важно верно оценить риски, а только потом сделать выбор относительно той или иной ставки на противостояние команды Аль-Кадсия и команды Аль-Кувейт. Наличие большого количества информации вынуждает анализировать ее целиком, причем, некоторая информация может быть абсолютно бесполезной. В общем, наши эксперты подчеркивают, что прогнозировать футбольные матчи не так-то легко, как кажется, ведь выдать верный прогноз – это означает полностью оценить все возможные риски, все проверить и перепроверить, а это занимает достаточно много времени.

Несмотря на то, что в футбольном матче Аль-Кадсия — Аль-Кувейт букмекеры на стороне гостей, футбольные прогнозисты не сомневаются в высокой мотивации хозяев, что позволяет сделать ставку на их победу с форой +1 гол.

Аль-Кадсия – Аль-Кувейт: статистика и история личных встреч

Не всегда статистика выступлений команд отражает суть того, что действительно происходит на футбольном поле. К примеру, в противостоянии команды Аль-Кадсия и команды Аль-Кувейт, по мнению наших экспертов, игра будет проходить совсем не так, как привыкли играть эти команды. Оба клуба являются лидерами чемпионата, соответственно, в матчах со своими соперниками они привыкли играть первыми номерами. В матче между собой командам либо придется действовать на встречных курсах, либо одной из команд придется играть вторым номером. Естественно, перед менеджерами клубов стоит нелегкий выбор, учитывая, что в составе команды Аль-Кадсия и команды Аль-Кувейт сейчас возникли определенные проблемы с основными футболистами, и выход некоторых из них под вопросом. Именно от того, какую тактику выберут менеджеры на этот матч, и будет зависеть многое. Однако наши эксперты решили не отгадывать тактику команд, мы постараемся сосредоточиться на статистических показателях этого матча. Благо, букмекеры предложили на матч команды Аль-Кадсия и команды Аль-Кувейт довольно приличный объем ставок, так как считают, что это противостояние будет центральным матчем уикенда. Детальный анализ матча можно прочесть ниже. Мы думаем, что игра отлично подойдет для ставок по ходу матча, так как события будут развиваться на поле стремительно. Таким образом, болельщикам не придется скучать, они будут наблюдать за интересным матчем с непредсказуемым результатом.