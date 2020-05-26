Олимпия Кингс — Депортиво Сан Хосе. Прогноз, ставки на матч(26.05.23)

Прогноз Олимпия Кингс — Депортиво Сан Хосе (26.05.2023), ставки и коэффициенты

Олимпия Кингс — Депортиво Сан Хосе (26-го мая 2023 года), ставки и коэффициенты

26-го мая 2023 года в 03:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Парагвая, в котором на своей площадке местный клуб Олимпия Кингс примет соперника по национальному первенству Депортиво Сан Хосе.



26-го мая 2023 года снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Олимпия Кингс – Депортиво Сан Хосе, который начнется в 03:15 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Олимпия Кингс были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



Олимпия Кингс — Депортиво Сан Хосе. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Олимпия Кингс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Депортиво Сан Хосе. Данный поединок будет сыгран 26-го мая 2023 года, а по московскому времени его начало состоится в 03:15. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Депортиво Сан Хосе лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Олимпия Кингс

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Олимпия Кингс не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Олимпия Кингс придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Олимпия Кингс ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Депортиво Сан Хосе

На данный момент баскетбольный клуб Депортиво Сан Хосе занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Депортиво Сан Хосе мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Депортиво Сан Хосе не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Главный тренер баскетбольного клуба Олимпия Кингс пообещал, что 26-го мая 2023 года его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 03:15 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Депортиво Сан Хосе. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Олимпия Кингс — Депортиво Сан Хосе. Прогноз, ставки на матч(26.05.23)

Олимпия Кингс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Олимпия Кингс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Олимпия Кингс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Олимпия Кингс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Олимпия Кингс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Депортиво Сан Хосе

В прошлом месяце баскетбольный клуб Депортиво Сан Хосе играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Депортиво Сан Хосе надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Олимпия Кингс — Депортиво Сан Хосе Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Олимпия Кингс — Депортиво Сан Хосе, который должен пройти 26-го мая 2023 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 03:15 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Олимпия Кингс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Олимпия Кингс — Депортиво Сан Хосе: хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне у баскетбольного клуба Олимпия Кингс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Олимпия Кингс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Олимпия Кингс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Олимпия Кингс сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Депортиво Сан Хосе входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Депортиво Сан Хосе не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Олимпия Кингс — Депортиво Сан Хосе. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Олимпия Кингс лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Олимпия Кингс гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Олимпия Кингс все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Депортиво Сан Хосе не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Депортиво Сан Хосе уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Депортиво Сан Хосе очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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