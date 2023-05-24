Прогноз на бой Магомед-Амин Пирбудаков (Рос) — Николай Киоссе (Рос) 25 мая

«Магомед-Амин Пирбудаков (Рос)» – «Николай Киоссе (Рос)». 25.05.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 25-го мая 2023 года состоится интересный поединок Магомед-Амин Пирбудаков (Рос) — Николай Киоссе (Рос), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 20:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Магомед-Амин Пирбудаков (Рос) обладает несколькими чемпионскими титулами и 25-го мая 2023 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Николай Киоссе (Рос), так что вряд ли в 20:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Магомед-Амин Пирбудаков (Рос) — Николай Киоссе (Рос):

победа Магомед-Амин Пирбудаков (Рос) – 0, ничья – 0, победа Николай Киоссе (Рос) – 0

Прогноз на матч Магомед-Амин Пирбудаков (Рос) – Николай Киоссе (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 25-го мая 2023 года :

Букмекерские конторы на бой Магомед-Амин Пирбудаков (Рос) — Николай Киоссе (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Магомед-Амин Пирбудаков (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Магомед-Амин Пирбудаков (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Магомед-Амин Пирбудаков (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Магомед-Амин Пирбудаков (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Магомед-Амин Пирбудаков (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Николай Киоссе (Рос) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Николай Киоссе (Рос) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Николай Киоссе (Рос) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Николай Киоссе (Рос) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Николай Киоссе (Рос) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Магомед-Амин Пирбудаков (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Магомед-Амин Пирбудаков (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Магомед-Амин Пирбудаков (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Магомед-Амин Пирбудаков (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Магомед-Амин Пирбудаков (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Николай Киоссе (Рос) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Николай Киоссе (Рос) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Николай Киоссе (Рос) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Николай Киоссе (Рос) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Николай Киоссе (Рос) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Магомед-Амин Пирбудаков (Рос) – Николай Киоссе (Рос) 25.05.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Магомед-Амин Пирбудаков (Рос) и Николай Киоссе (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Магомед-Амин Пирбудаков (Рос) и Николай Киоссе (Рос) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Магомед-Амин Пирбудаков (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Николай Киоссе (Рос) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Магомед-Амин Пирбудаков (Рос) и Николай Киоссе (Рос), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Магомед-Амин Пирбудаков (Рос) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Магомед-Амин Пирбудаков (Рос) — Николай Киоссе (Рос) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Николай Киоссе (Рос).

Магомед-Амин Пирбудаков (Рос)

Свою самую выдающуюся победу Магомед-Амин Пирбудаков (Рос) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Магомед-Амин Пирбудаков (Рос) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Магомед-Амин Пирбудаков (Рос) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Магомед-Амин Пирбудаков (Рос) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Магомед-Амин Пирбудаков (Рос) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Николай Киоссе (Рос)

Никаких высот Николай Киоссе (Рос) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Николай Киоссе (Рос) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Николай Киоссе (Рос) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Николай Киоссе (Рос) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Магомед-Амин Пирбудаков (Рос) — Николай Киоссе (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 25-го мая 2023 года

Вряд ли Магомед-Амин Пирбудаков (Рос) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Николай Киоссе (Рос), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Магомед-Амин Пирбудаков (Рос) будет намного сильнее, чем Николай Киоссе (Рос), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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