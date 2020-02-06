Прогноз Комесана/Липовсек Пучес — Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор (06.02.2020), ставки и коэффициенты

Комесана/Липовсек Пучес — Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор. Прогноз, ставки на матч (06.02.20)

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Комесана/Липовсек Пучес — Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Комесана/Липовсек Пучес

06 февраля пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Комесана/Липовсек Пучес и Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 20:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Комесана/Липовсек Пучес может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 06 февраля, так что в разделе тенниса можно найти поединок Комесана/Липовсек Пучес - Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 20:00 по Москве, пока не начался поединок. Комесана/Липовсек Пучес и Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.Так как Комесана/Липовсек Пучес выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Комесана/Липовсек Пучес снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Комесана/Липовсек Пучес, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Комесана/Липовсек Пучес чем-то удивить, пока не ясно.

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Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор

Во взрослом туре Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

ITF, Комесана/Липовсек Пучес — Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор

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Комесана/Липовсек Пучес — Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор. Прогноз, ставки на матч(06.02.20)

Комесана/Липовсек Пучес

Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор

Сегодня матч Комесана/Липовсек Пучес — Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор Прогнозы от БК «БалтБет»

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Комесана/Липовсек Пучес - Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор: ошибок будет много, ставим на количество геймов

СЕГОДНЯ МАТЧ Комесана/Липовсек Пучес - Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Комесана/Липовсек Пучес и Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор впервые будут встречаться между собой. Если Комесана/Липовсек Пучес уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник - Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Комесана/Липовсек Пучес демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Комесана/Липовсек Пучес – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Комесана/Липовсек Пучес проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Комесана/Липовсек Пучес в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Комесана/Липовсек Пучес больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Комесана/Липовсек Пучес уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.Несмотря на свой молодой возраст, Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Комесана/Липовсек Пучес и Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Комесана/Липовсек Пучес и Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Комесана/Липовсек Пучес и Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Комесана/Липовсек Пучес и Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Комесана/Липовсек Пучес сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Комесана/Липовсек Пучес – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Комесана/Липовсек Пучес и Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.На матч, в котором встретятся Комесана/Липовсек Пучес и Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Комесана/Липовсек Пучес и Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-237701-prognozy-i-stavki-na-match-klarion-golden-iglz-slipperi-rok-06-02-20/