Хон И Коди Вон — Ксинксин Йао: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Хон И Коди Вон — Ксинксин Йао (30 мая), ставки и коэффициенты

Хон И Коди Вон — Ксинксин Йао (30.05.2023), ставки и коэффициенты

30.05.2023 в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Хон И Коди Вон , а противостоять в этом поединке будет Ксинксин Йао.



Теннисное противостояние Хон И Коди Вон — Ксинксин Йао пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 30.05.2023. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 04:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Хон И Коди Вон является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Хон И Коди Вон — Ксинксин Йао. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 30.05.2023, так что в разделе тенниса можно найти поединок Хон И Коди Вон — Ксинксин Йао. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 04:00 по Москве, пока не начался поединок. Хон И Коди Вон и Ксинксин Йао еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Хон И Коди Вон

В этом сезоне Хон И Коди Вон показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Хон И Коди Вон сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Хон И Коди Вон еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Хон И Коди Вон обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Хон И Коди Вон играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Хон И Коди Вон любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Ксинксин Йао

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Ксинксин Йаов шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Ксинксин Йао играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Ксинксин Йао держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Ксинксин Йао демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Ксинксин Йао находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Хон И Коди Вон — Ксинксин Йао. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Хон И Коди Вон и Ксинксин Йао – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Хон И Коди Вон — Ксинксин Йао (30.05.2023), ставки и коэффициенты

Хон И Коди Вон

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Хон И Коди Вон, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Хон И Коди Вон уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Хон И Коди Вон старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Хон И Коди Вон, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Хон И Коди Вон не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Хон И Коди Вон все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Хон И Коди Вон точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Ксинксин Йао

Несмотря на свой молодой возраст, Ксинксин Йао демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Ксинксин Йао уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Ксинксин Йао станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Ксинксин Йао, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Ксинксин Йао умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Ксинксин Йао имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Хон И Коди Вон — Ксинксин Йао Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Хон И Коди Вон и Ксинксин Йао начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Хон И Коди Вон и Ксинксин Йао показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Хон И Коди Вон и Ксинксин Йао провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Хон И Коди Вон и Ксинксин Йао действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Хон И Коди Вон — Ксинксин Йао: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Хон И Коди Вон имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Хон И Коди Вон и Ксинксин Йао отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Ксинксин Йао в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Хон И Коди Вон превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Ксинксин Йао сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Хон И Коди Вон гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хон И Коди Вон — Ксинксин Йао. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Хон И Коди Вон и Ксинксин Йао, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-660375-sara-rebekka-sekulich-byanka-behulova-prognoz-i-stavki-ot-professionala-29-05-23/