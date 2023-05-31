Прогноз на бой Уилкенс Матье (Кан) — Хесус Фриас Родригес (Мек) 02 июня

«Уилкенс Матье (Кан)» – «Хесус Фриас Родригес (Мек)». 02.06.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Уилкенс Матье (Кан) проведет 02.06.2023, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Хесус Фриас Родригес (Мек). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 02:15 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Уилкенс Матье (Кан) обладает несколькими чемпионскими титулами и 02.06.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Хесус Фриас Родригес (Мек), так что вряд ли в 02:15 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Уилкенс Матье (Кан) — Хесус Фриас Родригес (Мек):

победа Уилкенс Матье (Кан) – 1.125, ничья – 21, победа Хесус Фриас Родригес (Мек) – 6.35

Прогноз на матч Уилкенс Матье (Кан) – Хесус Фриас Родригес (Мек) Бои, титульный бой, 02.06.2023 :

По коэффициенту 1.125 ставить на то, что выиграет Уилкенс Матье (Кан) не очень выгодно, а вот Хесус Фриас Родригес (Мек) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 6.35.

История личных встреч

В профессиональной карьере Уилкенс Матье (Кан) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Уилкенс Матье (Кан) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Уилкенс Матье (Кан) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Уилкенс Матье (Кан) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Уилкенс Матье (Кан) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Уилкенс Матье (Кан) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Хесус Фриас Родригес (Мек) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Хесус Фриас Родригес (Мек) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Хесус Фриас Родригес (Мек) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Хесус Фриас Родригес (Мек) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Хесус Фриас Родригес (Мек) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Уилкенс Матье (Кан) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Уилкенс Матье (Кан) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Уилкенс Матье (Кан) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Уилкенс Матье (Кан) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Уилкенс Матье (Кан) валится с ног. К тому же, Уилкенс Матье (Кан) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Уилкенс Матье (Кан) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Хесус Фриас Родригес (Мек) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Хесус Фриас Родригес (Мек) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Хесус Фриас Родригес (Мек) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Хесус Фриас Родригес (Мек) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Хесус Фриас Родригес (Мек) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Хесус Фриас Родригес (Мек) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Хесус Фриас Родригес (Мек) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Уилкенс Матье (Кан) – Хесус Фриас Родригес (Мек) 02.06.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Уилкенс Матье (Кан) и Хесус Фриас Родригес (Мек). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Уилкенс Матье (Кан) и Хесус Фриас Родригес (Мек) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Уилкенс Матье (Кан) и Хесус Фриас Родригес (Мек) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Уилкенс Матье (Кан) и Хесус Фриас Родригес (Мек) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Уилкенс Матье (Кан) и Хесус Фриас Родригес (Мек) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Уилкенс Матье (Кан) и Хесус Фриас Родригес (Мек) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Уилкенс Матье (Кан) — Хесус Фриас Родригес (Мек) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Хесус Фриас Родригес (Мек).

Уилкенс Матье (Кан)

Свою самую выдающуюся победу Уилкенс Матье (Кан) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Уилкенс Матье (Кан) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Уилкенс Матье (Кан) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Уилкенс Матье (Кан) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Уилкенс Матье (Кан) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Хесус Фриас Родригес (Мек)

Прошлый бой Хесус Фриас Родригес (Мек) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Хесус Фриас Родригес (Мек) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Хесус Фриас Родригес (Мек) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Хесус Фриас Родригес (Мек) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Уилкенс Матье (Кан) — Хесус Фриас Родригес (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 02.06.2023

Никто не сомневается, что Уилкенс Матье (Кан) намного сильнее, чем Хесус Фриас Родригес (Мек), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Уилкенс Матье (Кан) и Хесус Фриас Родригес (Мек), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Уилкенс Матье (Кан) выиграет с помощью нокаута.

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