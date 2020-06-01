Паолини/Тревизан — Барнетт/Николлз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.06.23)

Прогноз Паолини/Тревизан — Барнетт/Николлз (01.06.2023), ставки и коэффициенты

Паолини/Тревизан — Барнетт/Николлз (01-го июня 2023 года), ставки и коэффициенты

01-го июня 2023 года в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Паолини/Тревизан , а противостоять в этом поединке будет Барнетт/Николлз.



Теннисное противостояние Паолини/Тревизан — Барнетт/Николлз пройдет 01-го июня 2023 года, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 12:00 по московскому времени. Хотя Паолини/Тревизан и Барнетт/Николлз уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Барнетт/Николлз.



Паолини/Тревизан — Барнетт/Николлз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 01-го июня 2023 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Паолини/Тревизан — Барнетт/Николлз вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Паолини/Тревизан и Барнетт/Николлз не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 12:00 по МСК.

Паолини/Тревизан

На данный момент Паолини/Тревизан является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Паолини/Тревизан однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Паолини/Тревизан демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Паолини/Тревизан хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Паолини/Тревизан часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Барнетт/Николлз

На этом турнире Барнетт/Николлз играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Барнетт/Николлз все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Барнетт/Николлз не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Барнетт/Николлз уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Барнетт/Николлз на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Барнетт/Николлз пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Паолини/Тревизан — Барнетт/Николлз. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Паолини/Тревизан и Барнетт/Николлз уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Паолини/Тревизан — Барнетт/Николлз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.06.23)

Паолини/Тревизан

На этом турнире именно Паолини/Тревизан может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Паолини/Тревизан отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Паолини/Тревизан еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Паолини/Тревизан не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Барнетт/Николлз

В этом сезоне Барнетт/Николлз действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Барнетт/Николлз обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Барнетт/Николлз не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Барнетт/Николлз не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Барнетт/Николлз имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Паолини/Тревизан — Барнетт/Николлз Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Паолини/Тревизан и Барнетт/Николлз. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Паолини/Тревизан — Барнетт/Николлз: погода помешает показать хороший теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Паолини/Тревизан и Барнетт/Николлз, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Паолини/Тревизан и Барнетт/Николлз уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Паолини/Тревизан — Барнетт/Николлз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Паолини/Тревизан и Барнетт/Николлз сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Паолини/Тревизан, и Барнетт/Николлз будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-662360-mariachi-gvadalahara-algodoneros-union-laguna-prognoz-i-stavki-ot-specialista-01-06-23/