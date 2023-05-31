Прогноз на бой Мансур Хатуев (Рос) — Кайрат Нурбай уулу (Кгз) 02 июня

«Мансур Хатуев (Рос)» – «Кайрат Нурбай уулу (Кгз)». 02.06.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 02-го июня должен состояться бой Мансур Хатуев (Рос) — Кайрат Нурбай уулу (Кгз), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 18:15 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Мансур Хатуев (Рос) и Кайрат Нурбай уулу (Кгз) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 02-го июня пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Мансур Хатуев (Рос) — Кайрат Нурбай уулу (Кгз). По Москве начало данного поединка будет в 18:15, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мансур Хатуев (Рос) — Кайрат Нурбай уулу (Кгз):

победа Мансур Хатуев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Кайрат Нурбай уулу (Кгз) – 0

Прогноз на матч Мансур Хатуев (Рос) – Кайрат Нурбай уулу (Кгз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 02-го июня :

Так как Мансур Хатуев (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Кайрат Нурбай уулу (Кгз) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Мансур Хатуев (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Мансур Хатуев (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Мансур Хатуев (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Мансур Хатуев (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Мансур Хатуев (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Мансур Хатуев (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Мансур Хатуев (Рос) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Кайрат Нурбай уулу (Кгз) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Кайрат Нурбай уулу (Кгз) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Кайрат Нурбай уулу (Кгз) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Кайрат Нурбай уулу (Кгз) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Кайрат Нурбай уулу (Кгз) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Мансур Хатуев (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Мансур Хатуев (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Мансур Хатуев (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Мансур Хатуев (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Мансур Хатуев (Рос) валится с ног. К тому же, Мансур Хатуев (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Мансур Хатуев (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Кайрат Нурбай уулу (Кгз) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Кайрат Нурбай уулу (Кгз) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Кайрат Нурбай уулу (Кгз) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Кайрат Нурбай уулу (Кгз) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Кайрат Нурбай уулу (Кгз) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Кайрат Нурбай уулу (Кгз) должен задуматься о своей обороне.

Мансур Хатуев (Рос) – Кайрат Нурбай уулу (Кгз) 02.06.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Мансур Хатуев (Рос) и Кайрат Нурбай уулу (Кгз), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Мансур Хатуев (Рос) и Кайрат Нурбай уулу (Кгз). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Мансур Хатуев (Рос) и Кайрат Нурбай уулу (Кгз) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Мансур Хатуев (Рос) и Кайрат Нурбай уулу (Кгз) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Мансур Хатуев (Рос) — Кайрат Нурбай уулу (Кгз) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Кайрат Нурбай уулу (Кгз) выиграет нокаутом.

Спортивные прогнозисты считают, что Мансур Хатуев (Рос) в данный момент сильнее, нежели Кайрат Нурбай уулу (Кгз), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Мансур Хатуев (Рос)

В своей профессиональной карьере Мансур Хатуев (Рос) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Мансур Хатуев (Рос) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Мансур Хатуев (Рос) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Мансур Хатуев (Рос) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Мансур Хатуев (Рос) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Кайрат Нурбай уулу (Кгз)

На данный момент Кайрат Нурбай уулу (Кгз) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Кайрат Нурбай уулу (Кгз) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Кайрат Нурбай уулу (Кгз) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Кайрат Нурбай уулу (Кгз) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Кайрат Нурбай уулу (Кгз) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Мансур Хатуев (Рос) — Кайрат Нурбай уулу (Кгз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 02-го июня

На титульный бой Мансур Хатуев (Рос) — Кайрат Нурбай уулу (Кгз) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Мансур Хатуев (Рос) — Кайрат Нурбай уулу (Кгз) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Кайрат Нурбай уулу (Кгз) выиграет нокаутом.

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