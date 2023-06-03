Прогноз на бой Джонатан Лопес (США) — Эдуардо Баез (Мек) 03-го июня

«Джонатан Лопес (США)» – «Эдуардо Баез (Мек)». 03.06.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 03.06.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Джонатан Лопес (США) — Эдуардо Баез (Мек). На ринге его участники появятся в 05:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Джонатан Лопес (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Джонатан Лопес (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 03.06.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Эдуардо Баез (Мек), так что вряд ли в 05:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джонатан Лопес (США) — Эдуардо Баез (Мек):

победа Джонатан Лопес (США) – 0, ничья – 0, победа Эдуардо Баез (Мек) – 0

Прогноз на матч Джонатан Лопес (США) – Эдуардо Баез (Мек) Бои, титульный бой, 03.06.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Джонатан Лопес (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Эдуардо Баез (Мек) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Джонатан Лопес (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Джонатан Лопес (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Джонатан Лопес (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Джонатан Лопес (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Джонатан Лопес (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Джонатан Лопес (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Эдуардо Баез (Мек) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Эдуардо Баез (Мек) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Эдуардо Баез (Мек) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Эдуардо Баез (Мек) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Эдуардо Баез (Мек) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Джонатан Лопес (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Джонатан Лопес (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Джонатан Лопес (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Джонатан Лопес (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Джонатан Лопес (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Эдуардо Баез (Мек) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Эдуардо Баез (Мек) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Эдуардо Баез (Мек) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Эдуардо Баез (Мек) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Эдуардо Баез (Мек) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Эдуардо Баез (Мек) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Эдуардо Баез (Мек) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Джонатан Лопес (США) – Эдуардо Баез (Мек) 03.06.23

Появление на ринге таких бойцов, как Джонатан Лопес (США) и Эдуардо Баез (Мек) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джонатан Лопес (США) и Эдуардо Баез (Мек). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Джонатан Лопес (США) и Эдуардо Баез (Мек). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Джонатан Лопес (США) и Эдуардо Баез (Мек) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Джонатан Лопес (США) и Эдуардо Баез (Мек) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Джонатан Лопес (США) — Эдуардо Баез (Мек) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Эдуардо Баез (Мек) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Джонатан Лопес (США) — Эдуардо Баез (Мек) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Эдуардо Баез (Мек), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Джонатан Лопес (США)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Джонатан Лопес (США) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Джонатан Лопес (США) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Джонатан Лопес (США) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Джонатан Лопес (США) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Эдуардо Баез (Мек)

Прошлый бой Эдуардо Баез (Мек) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Эдуардо Баез (Мек) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Эдуардо Баез (Мек) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Эдуардо Баез (Мек) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Джонатан Лопес (США) — Эдуардо Баез (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 03.06.2023

Так как Джонатан Лопес (США) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Эдуардо Баез (Мек).

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Джонатан Лопес (США) — Эдуардо Баез (Мек) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Эдуардо Баез (Мек) выиграет нокаутом.

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